Audi e-tron naładujesz teraz szybciej (w domu)

Niemiecki producent poprawia możliwości ładowania swojego elektrycznego SUVa, ale mowa tu jedynie o zwiększeniu mocy ładowania przy użyciu prądu zmiennego.

Audi e-tron

Dotychczas chcąc naładować e-trona przy pomocy prądu zmiennego (czyli na przykład we własnym garażu, korzystając z wallboxa), mogliśmy wykorzystać moc najwyżej 11 kW. Teraz jednak Audi dodało możliwość zamówienia dodatkowej pokładowej ładowarki, zwiększającej moc do 22 kW. Dzięki temu auto można naładować "do pełna" w 5 godzin.

Opcja ta pojawiła się już w polskim cenniku i została wyceniona na 8300 zł, a zamawiając ją, musimy dopłacić także do dodatkowego gniazda AC po stronie pasażera za 2250 zł. Do kompletu warto dobrać "system ładowania Audi Charging System Connect" czyli ładowarkę z 5-calowym ekranem dotykowym, która pozwala na zarządzanie procesem ładowania przy pomocy aplikacji. Może łączyć się także z domowym systemem zarządzania energią, aby automatycznie dostosowywać pobór prądu, zależnie od aktualnie dostępnej rezerwy, żeby nie przeciążyć instalacji.

Mocniejsza ładowarka AC jest już dostępna w wersji e-tron 55. Odmiany 50 oraz S otrzymają ją dopiero w połowie przyszłego roku.

Audi e-tron

Oprócz tego Audi wyposażyło e-trona w nową kierownicę pojemnościową, która wykrywa dotyk. Po aktywowaniu systemu częściowo autonomicznej jazdy, kierowca nie musi już ruszać kierownicą, aby samochód wiedział, że czuwa nad sytuacją, a jedynie wystarczy ją co minutę dotknąć. Ponadto do gamy e-trona S zostały dołączone nowe, większe felgi w rozmiarze 22 cali i z oponami w rozmiarze 285/35.