Audi, BMW i Mercedes w opałach? Wielu Niemców wolałoby auta chińskie

Oprac.: Michał Domański Nowe samochody

Dołącz do nas:

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez dziennik "Welt", niemieccy kierowcy nie mają większego pojęcia o chińskich samochodach, a ci którzy mają, zgłaszają zastrzeżenia co do jakości ich wykonania. Mimo to, według wyników badania, 20 proc. posiadaczy aut niemieckich marek premium, byłoby skłonnych przesiąść się na chińskie auto.

Zdjęcie BYD Tang - dla między innymi takiego modelu wielu niemieckich kierowców chce zrezygnować z Audi, BMW i Mercedesa? / materiały prasowe