Alfa Romeo Giulia GTA w specjalnej wersji

Nowa limitowana edycja Giulia GTA pod względem technicznym i koncepcyjnym czerpie inspirację z Giulii GTA z 1965 roku: "Gran Turismo Alleggerita" zaprojektowanej przez atelier Autodelta w oparciu o Giulię Sprint GT, odnoszącą sportowe sukcesy na całym świecie.

Nowa Giulia GTA, powstała na bazie wersji Giulia Quadrifoglio, jest oferowana z silnikiem 2.9 V6 biturbo o zwiększonej mocy 540 KM. Dzięki szerokiemu zastosowaniu ultralekkich materiałów może poszczycić się zmniejszoną masą o 100 kg w porównaniu do Giulii Quadrifoglio, osiągając wyjątkowy stosunek masy do mocy wynoszący zaledwie 2,82 kg/KM, co czyni ją najlepszą w swojej klasie. Stylistyka nadwozia, jak i wnętrze, nawiązują do kultowego modelu z 1965 roku.



Dla 500 właścicieli Giulii GTA i GTAm Alfa Romeo postanowiła zaoferować "projekt w ramach projektu", dzięki któremu Giulia GTA to nie tylko samochód, który można po prostu kupić, ale dużo bogatsze przeżycie, którego można doświadczyć. Mnóstwo pracy włożono, by dostosować projekt do ducha i charakteru legendarnego modelu.

Przód samochodu, charakteryzujący się historyczną białą "maską", to niewątpliwie pierwszy wyróżniający się element, który w połączeniu z bocznymi pasami od razu przywodzi na myśl świat wyścigów. Na pokrywie silnika umieszczone są elementy składowe logo Alfy Romeo, takie jak krzyż, wąż z herbu Viscontich czy włoska flaga. Do najbardziej zwracających uwagę nadwozi należą te w kolorze ochry i bieli oraz w kolorze czerwonym i żółtym.



Kolor ochry przywołuje na myśl legendarną 1750 GTAm i 2000 GTAm, za kierownicą których Toine Hezemans zwyciężył w Mistrzostwach Europy w klasie Samochodów Turystycznych odpowiednio w 1970 i 1971 roku. Modele te wyróżniał wąż Viscontich na masce silnika oraz charakterystyczne linie po bokach, typowe dla GTA 1300 Junior. Natomiast podłużne paski stanowiły estetyczny kaprys poszczególnych kierowców.

Jeśli chodzi o żółte i czerwone nadwozie, wybór przodu w innym kolorze był spowodowany koniecznością rozróżnienia poszczególnych kierowców startujących w tym samym wyścigu. Na etapie projektowania, Centro Stile Alfa Romeo czerpało inspirację z bogatej historii marki. I tak na przykład, w Alfie Sprint GTA (1965-1968) kolorowy pas zazwyczaj nie był symetryczny, w przeciwieństwie do GTA 1300 Junior. Natomiast żółty przód wyróżniał samochód, który zwyciężył w Mistrzostwach Europy Samochodów Turystycznych w 1971 i 1972 roku: w 1971 roku, w niektórych wyścigach, samochód, za kierownicą którego startował Gianluigi Picchi, miał dolną część przodu polakierowaną na żółty kolor. W każdym razie, wszystkie te elementy odnoszą się najbardziej prestiżowych zwycięstw GTA.

Poszczególni klienci mogą zamówić swój samochód w jednej z powyższych wersji kolorystycznych, a ponadto mają możliwość wybrania bocznego numeru limitowanej edycji i pokrowca Goodwool odpowiednio do wybranego koloru nadwozia. Dla tych, którzy nie zdecydują się na personalizację nadwozia przygotowaną specjalnie przez Centro Stile Alfa Romeo, Giulia GTA i GTAm będą dostępne w następujących kolorach: czerwony GTA Red, biały Trophy White i zielony Montreal Green, oddających hołd fladze włoskiej. Dodatkowy poziom personalizacji obejmuje wybór koloru zacisków hamulcowych, tapicerki foteli, tylnego pałąka, pasów bezpieczeństwa i przeszycia na siedzeniach.



Ceny limitowanych wersji Giulia GTA i Giulia GTAm w Europie zaczynają się w Polsce odpowiednio od 175 890 euro i 180 810 euro.