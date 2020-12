Volkswagen ID.3. Ile kilometrów przejedzie "w trasie"?

Mówi się, że samochody elektryczne nadają się głównie do miasta z uwagi na relatywnie nieduży zasięg oraz fakt, że o wiele szybciej znika on podczas jazdy z większymi prędkościami. Jako, że nasz Volkswagen ID.3 ma całkiem spory deklarowany zasięg (420 km), pozwala to poważnie myśleć o dalszych wycieczkach.

Zdjęcie Volkswagen ID.3 /INTERIA.PL

Niestety obecne temperatury oscylujace w granicach 0 stopni Celsjusza mają bardzo niekorzystny wpływ na ogniwa litowo-jonowe.



Zdjęcie Volkswagen ID.3 / INTERIA.PL

Dlatego też po naładowaniu auta na 100 proc., zobaczyliśmy zasięg jedynie... 280 km.

Zdjęcie Volkswagen ID.3 / INTERIA.PL

To już nas lekko zaniepokoiło - skoro pokonamy taki dystans, szacowany na podstawie eksploatacji miejskiej, to jaki będzie w trasie, gdzie prędkości są znacznie większe, a szans na odzyskiwanie energii przy hamowaniu znacznie mniej.

Zdjęcie Volkswagen ID.3 / INTERIA.PL

Tymczasem ID.3 bardzo pozytywnie nas zaskoczył. Po pokonaniu 192 km nadal mieliśmy 123 km zasięgu! Okazuje się więc, że przy rozważnym obchodzeniu się z gazem, elektryk Volkswagena pokona na jednym ładowaniu trasę mierzącą ponad 300 km i to pomimo niekorzystnych temperatur.