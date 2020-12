Masz "elektryka"? Przydałby się także wallbox

Volkswagen za pośrednictwem należącej do niego firmy Elli, zajmującej się sprzedażą infrastruktury do ładowania aut elektrycznych, prowadzi sprzedaż wallboxów ID. Charger. To urządzenia umożliwiające sprawne ładowanie aut elektrycznych i hybryd plug-in.

ID. Charger umożliwia ładowanie akumulatorów samochodu elektrycznego prądem o mocy do 11 kW, co oznacza, że proces ten odbywa się niemal pięć razy szybciej niż w wypadku ładowania z domowego gniazda prądu.

Model ID.3 z akumulatorem o pojemności 58 kWh można dzięki wallboxowi Volkswagena zasilić do pełna w ciągu sześciu godzin. Usługi związane z ładowarką ID. Charger Volkswagen kieruje głównie do właścicieli domów i najemców z własnym miejscem postojowym, zainteresowanych rozwiązaniami w zakresie mobilności.

Volkswagen oferuje wallbox ID. Charger w trzech wersjach, różniących się przede wszystkim zakresem funkcji cyfrowych (ID. Charger, ID. Charger Connect i ID. Charger Pro).

Przed zakupem ładowarki klienci mogą wstępnie zweryfikować online (na późniejszym etapie także w warunkach domowych), czy w ich domu możliwa jest instalacja urządzenia. Jeśli klient sobie tego zażyczy, Volkswagen może również podjąć się instalacji i rozruchu urządzenia.

Ładowarka w podstawowej wersji za 1729 złotych umożliwia ładowanie akumulatora i jest niedroga. Łatwa obsługa, zamontowany na stałe przewód z wtyczką typu 2 oraz możliwość ładowania prądem o mocy 7,4 kW (przyłącze jednofazowe) lub 11 kW (przyłącze trójfazowe) sprawiają, że zasilanie akumulatora w domu jest bardzo komfortowe.

Ładowarka ID. Charger Connect została wyposażona w funkcje cyfrowe. Można ją połączyć z domową siecią i ze smartfonem za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WiFi. Opcją dodatkową jest też połączenie za pośrednictwem transmisji danych (z prędkością LTE). Dzięki temu użytkownik może zachować stałą kontrolę nad urządzeniem i nad procesem ładowania oraz korzystać z funkcji, jak sterowanie przy pomocy aplikacji, zdalna diagnostyka urządzenia, kontrola dostępu przy pomocy karty do ładowania oraz regularna aktualizacja oprogramowania.

ID. Charger Pro jest topową wersją urządzenia i oprócz funkcji cyfrowych oraz seryjnego modułu LTE ma też wbudowany licznik energii rejestrujący jej zużycie z dokładnością do jednej kilowatogodziny. Dzięki temu można kontrolować pobór energii i w prosty sposób rozliczać rachunki np. za ładowanie akumulatora w służbowym samochodzie.