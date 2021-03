Wyznaczono operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania

​Prezes URE po raz pierwszy wyznaczył przedsiębiorstwa energetyczne do pełnienia funkcji operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawców usług ładowania. Operatorami będą Enea, Energa Obrót i PGE Obrót, a decyzja dotyczy stacji w ośmiu miastach.

Zdjęcie

Operatorzy zostali wyznaczeni dla stacji ładowania w Płocku, Olsztynie, Gorzowie Wlkp. Bydgoszczy, Gdyni, Poznaniu, Koszalinie i Lublinie.

URE zaznaczył, że wyznaczenie operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania oznacza, że stacje te będą sukcesywnie budowane i oddawane do publicznego użytku. Dotychczas były one budowane wyłącznie na zasadach komercyjnych.



Zgodnie z prawem, operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania są odpowiedzialni za zarządzanie, bezpieczeństwo, eksploatację, konserwację i remonty, przekazywanie do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych danych o dostępności punktu ładowania i cenie za usługę ładowania. Dodatkowo na nich spoczywa ciężar zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD (operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego) na potrzeby funkcjonowania stacji ładowania oraz świadczenie usług ładowania.



Jak podkreślił Urząd Regulacji Energetyki, dostarczanie energii elektrycznej w stacji ładowania do zainstalowanych w niej punktów ładowania nie stanowi dystrybucji energii elektrycznej, a ładowanie w punkcie ładowania nie stanowi sprzedaży energii elektrycznej.



Zgodnie z przepisami ustawy o elektromobilności, jeśli w danej gminie nie została osiągnięta minimalna - wskazana w ustawie - liczba punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania, to gmina ma obowiązek opracować plan budowy dodatkowych stacji.



Buduje je OSD, a Prezes URE decyzją administracyjną wyznacza dla tych stacji przedsiębiorstwo energetyczne, które będzie pełnić funkcję operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania. Obecnie większość takich stacji jest w trakcie planowania lub budowy.



Prezes URE wyznacza na operatora, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność w zakresie obrotu energią elektryczną, które dokonuje sprzedaży energii elektrycznej do największej liczby odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej na terenie gminy, w której ma pełnić funkcję operatora.

