W Polsce jest już 24 748 samochodów elektrycznych

Według opublikowanych we wtorek danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), na koniec lipca 2022 r., w Polsce było zarejestrowane łącznie 52 881 osobowych i użytkowych samochodów hybrydowych typu plug-in oraz elektrycznych.

Przez pierwsze siedem miesięcy 2022 r. ich liczba zwiększyła się o 14 098 sztuk, tj. o 44 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 r.

24 748 samochodów elektrycznych

W Polsce obecnie zarejestrowanych 24 748 samochodów elektrycznych, które mogą otrzymać zielone tablice rejestracyjne. Ponadto jest 25 931 aut z napędem hybrydowym typu plug-in, które można podłączyć do prądu, ale które świetnie sobie bez tego radzą, a ponieważ są wyposażone w silniki spalinowe nie spełniają wymogów ustawy o elektromobilności i nie mogą mieć zielonych tablic.

Jak dodano, park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył 2202 szt.

Z danych Licznika Elektromobilności wynika, że rośnie również flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec lipca składała się z 14 967 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych (nie plug-in, a więc bez możliwości podłączenia do prądu), która powiększyła się do 419 222 szt. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 770 szt.

Powoli rośnie liczba stacji ładowania

Powoli rośnie również liczba stacji ładowania. Pod koniec lipca 2022 r. w Polsce funkcjonowały 2293 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych (4431 punktów)". Niestety, tylko 29 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 71 proc. - wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

W lipcu uruchomiono 61 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (104 punkty).

Dyrektor Zarządzający PSPA Maciej Mazur, zauważa, że w okresie od lipca 2020 do lipca 2021 r. uruchomiono 226 nowych stacji AC i 107 stacji DC; natomiast od lipca 2021 r. do lipca 2022 r. - 575 stacji AC i 139 urządzeń DC.

Szczególnie wolno rośnie liczba szybkich stacji DC

"Oznacza to, że liczba nowo instalowanych ładowarek prądu przemiennego wzrosła aż o 154 proc., natomiast prądu stałego - tylko o 30 proc. Przytoczone liczby potwierdzają, że mimo zdecydowanego wzrostu popytu na usługi ładowania, to właśnie segment stacji DC jest szczególnie mocno ograniczany przez bariery systemowe w postaci przewlekłych procedur przyłączeniowych oraz braku odpowiedniej infrastruktury elektroenergetycznej" - powiedział Mazur, cytowany w informacji prasowej.

Jak zauważa prezes PZPM Jakub Faryś, "obserwując rejestracje nowych i używanych pojazdów bateryjnych i hybryd plug-in, widać, że oprócz 40 proc. wzrostu ilości tych pojazdów zmienia się również proporcja".

Spada zainteresowanie hybrydami plug-in

"O ile bowiem rok temu zdecydowanie więcej było rejestrowanych hybryd plug-in, o tyle w ciągu siedmiu miesięcy tego roku zarejestrowano więcej pojazdów bateryjnych. Warto również podkreślić, że rośnie liczba elektrycznych motocykli i skuterów" - ocenia Faryś.

Jak dodał, nieco gorszą wiadomością jest spadająca liczba rejestracji elektrycznych autobusów. "Oby był to stan przejściowy a nie trend wynikający z szukania oszczędności m.in. w tym obszarze przez samorządy" - ocenił.

Licznik Elektromobilności aktualizowany jest przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Raport pokazuje, ile pojazdów elektrycznych porusza się aktualnie po polskich drogach i ile działa stacji ładowania. Opracowanie powstaje na podstawie analiz danych pochodzących m.in. z Centralnej Ewidencji Pojazdów, a także własnych badań i prowadzonych ewidencji.