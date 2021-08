Volkswagen ID.5 GTX - poznaliśmy datę premiery

Motorynek Volkswagen ID.4 GTX już w Polsce

SUVy cieszą się niezmienną popularnością, więc nic dziwnego, że trzeci model z elektrycznej gamy ID. będzie w niej drugim SUVem. Oznaczenie ID.5 sugeruje zupełną nowość, ale nie do końca tak będzie, ponieważ w uproszczeniu chodzi o ID.4 z bardziej dynamiczną linią nadwozia. Oczywiście producent mógłby zdecydować się także na inne zmiany, niż tylko dotyczące tylnej części nadwozia, ale zdjęcia oklejonego egzemplarza (bo trudno to nazwać prawdziwym maskowaniem) temu przeczą.

Co do wnętrza, to możemy być pewni, że będzie identyczne jak w ID.4, które przeniesiono z kolei z ID.3. Volkswagen jednoznacznie idzie w tej kwestii na unifikację.



Zamaskowany Volkswagen ID.5 GTX na zdjęciach 1 / 8 Volkswagen ID.5 GTX Źródło: udostępnij

Auto widoczne na zdjęciach to usportowiona odmiana GTX, co nie zaskakuje, ponieważ ID.5 ma mieć image dynamicznego SUVa. Jak łatwo się domyślić, otrzyma on ten sam układ napędowy co ID.4 GTX, czyli dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 299 KM. Przyspieszenie do 100 km/h powinno trwać 6,2 s, a prędkość maksymalna (elektronicznie ograniczona) wyniesie 180 km/h. Co ciekawe Volkswagen podaje, że ID.5 GTX przejedzie na jednym ładowaniu 497 km, a więc nieco więcej niż ID.4 (482 km). Wynika to zapewne z lepszej aerodynamiki modelu.

Premiera Volkswagena ID.5 GTX odbędzie się na targach motoryzacyjnych Munich Motor Show, które rozpoczną się 7 września. Na drogi samochód wyjedzie dopiero w przyszłym roku.