Traficar blokuje ładowarki aut elektrycznych!

Na liście wielu problemów właścicieli elektryków, takich jak długi czas ładowania czy białe plamy na mapie ogólnodostępnych ładowarek, są także kierowcy blokujący dostęp do stacji ładowania. Jest to szczególnie bulwersujące, kiedy mówimy o działaniu przedstawicieli jakiejś firmy.

Mieliśmy ostatnio taką oto przygodę. Jechaliśmy naładować naszego testowego Nissana Leafa na jednej z krakowskich szybkich ładowarek. Auto tego dnia wróciło z trasy, a prądu została nam dosłownie resztka - 6 procent. Dojeżdżając na miejsce zauważyliśmy, że jedno stanowisko jest niestety zajęte.

Na szczęście było to Renault Zoe, które korzysta ze standardu CCS, podczas gdy Leaf do szybkiego ładowania wykorzystuje wtyczkę CHAdeMO. Mogliśmy więc bez przeszkód rozpocząć ładowanie.

Zaraz po podłączeniu zorientowaliśmy się, że mieliśmy sporo szczęścia. Zgodnie z informacjami podawanymi przez ładowarkę Zoe było już w pełni naładowane, a sam proces trwał 2 h 15 min. Bardzo długo jak na szybką ładowarkę. Pomimo tego, że bateria była pełna, nikogo nie było w pobliżu. Co więcej, nie był to prywatny samochód, ale auto należące do floty Traficara! Dlaczego pracownik tej firmy zostawił pojazd przy ładowarce i go nie odebrał, blokując miejsce innym?

Spędziliśmy na miejscu 55 min, uzupełniając energię do 81 proc. W tym czasie nikt się nie pojawił z obsługi Traficara. Dodajmy, że ładowarka podaje jedynie czas, w którym auto pobierało energię. Nie wiemy więc jak długo Zoe stało tam z pełną baterią, zanim my przyjechaliśmy na miejsce. Tak jak wspomnieliśmy, mieliśmy spore szczęście - gdybyśmy pojawili się tam w Volkswagenie ID.3, zmuszeni bylibyśmy podłączyć się do wolnej ładowarki i czekać, aż ktoś z obsługi Traficara pojawi się i zabierze Zoe. Ile godzin byśmy w ten sposób zmarnowali? Trudno powiedzieć.

