Szary wodór z przyczepy będzie zasilał wodorowy autobus w Krakowie

Prezydent stolicy Małopolski, podczas briefingu prasowego przypomniał, że dwa lata temu Krakowski Holding Komunalny i MPK podpisały umowę z Orlenem odnośnie autobusów wodorowych. "W tej chwili to się spełnia - pierwszy autobus wodorowy wyjedzie za chwilę na ulice Krakowa" - powiedział Jacek Majchrowski.

Autobus linii 128 kursował będzie od piątku na trasie Zajezdnia Płaszów - Prądnik Czerwony.

W ocenie prezydenta "to oznacza, że działamy w sposób systematyczny dla osiągnięcia neutralności klimatycznej". "Sądzę, że te początki linii wodorowej będą dalej się rozwijały. Istniejącym zawsze problemem była kwestia stacji ładowania; w tej chwili jest on rozwiązany. Stacja ładowania jest, możemy +puścić+ autobus, a jeżeli on się sprawdzi, to będą i następne" - wskazał Majchrowski.

Problem "ładowania" został rozwiązany poprzez ustawienie pierwszej stacji tankowania wodoru Orlenu. Ta stacja to po prostu przyczepa z aparaturą tankowania. Wodór do "stacji" będzie dowożony cysternami ciągniętymi przez samochody ciężarowe. Oczywiście napędzanymi silnika Diesla...

Zdjęcie Wodorowy Solaris to autobus ekologiczny. Mniej ekologiczna jest produkcja wodoru, którym jest zasilany / Jan Graczyński / East News

Autobus wodorowy napędzany jest przez silniki elektryczne. Prąd potrzebny do napędzania silników nie jest jednak ładowany z sieci, ale wytwarzany w ogniwach paliwowych, w procesie utleniania wodoru. Jedynym efektem ubocznym tego procesu jest czysta para wodna. Autobusy są w efekcie lokalnie zeroemisyjne.

Problemem jest jednak produkowanie wodoru. Pierwiastek ten powszechnie występuje w przyrodzie, ale w związkach z innymi pierwiastkami. Obecnie zdecydowana większość wodoru produkowana jest w rafineriach z gazu ziemnego i jest tzw. wodór szary, który nie jest przyjazny dla środowiska, ale względnie tani. Natomiast ekologiczny wodór zielony powstaje w procesie elektrolizy wody, tyle tylko, że do tego procesu potrzebna jest energia elektryczna. Ta energia elektryczna, która w Polsce, w 72 proc. pochodzi... z węgla.

Produkcja wodoru szarego jest, niestety, wysokoemisyjna. Przyjmuje się, że wyprodukowanie 1 kg wodoru oznacza wyemitowanie od 9 do 12 kg CO2.

Zdjęcie Tankowanie wodoru z przyczepy / Jan Graczyński / East News

Wodorowy Solaris zaprezentowany został na stacji obsługi autobusów Płaszów. Miejsce to, według zapowiedzi, zostanie przebudowane. Przygotowana została już koncepcja przebudowy całej stacji, gdzie znajdzie się przestrzeń na stację wodorową, trzypoziomowy parking dla autobusów wodorowych oraz całego zaplecza technicznego i administracyjnego, potrzebnego do obsługi tych pojazdów. "Planujemy, oczywiście za zgodą walnego zgromadzenia, które reprezentuje pan prezydent Krakowa, inwestycje poziomu 700 milionów zł, które obejmą zakup 150 autobusów wodorowych i budowę obiektu" - zadeklarował Rafał Świerczyński, prezes MPK w Krakowie.

Podczas piątkowego wydarzenia prezes PKN Orlen Daniel Obajtek omówił założenia inwestycji, podejmowanych przez koncern w celu realizacji polityki niskiej emisji dwutlenku węgla. "PKN Orlen idzie w zeroemisyjność, to nie tylko słowa, to jest potężny proces inwestycyjny" - powiedział.

Zapowiedział także rozpoczęcie budowy farmy wiatrowej na Bałtyku. "Za 1,5 roku jak pierwsza spółka Skarbu Państwa rozpoczniemy budowę farmy wiatrowej na Bałtyku" - powiedział. Dodał, że proces przygotowawczy został zakończony i obecnie trwa proces kontraktowania wykonawców inwestycji.

W ocenie Obajtka "dziś biznes wymaga swoistej transformacji". "Musimy inwestować w nowoczesne technologie, w nowoczesny rozwój, w zeroemisyjną energetykę, musimy inwestować w alternatywne paliwa. To jest przyszłość. Nie unikniemy inwestycji w tym kierunku jeżeli chcemy być firma rozwojową" - mówił szef koncernu. Obajtek podkreślił, że w ciągu 8 lat koncern zainwestuje w rozwój sektora wodorowego 7,4 mld zł.

Wyjaśnił, że dzięki pierwszemu hubowi wodorowemu w Trzebini, za pośrednictwem mobilnej stacji tankowania wodoru będą zasilane autobusy komunikacji miejskiej. Hub może produkować ok. 50 kg wodoru na godzinę. Prezes Orlenu dodał, że budowane są kolejne huby wodorowe. Następny ma powstać we Włocławku, który będzie mógł produkować ok. 170 kg wodoru na godzinę, a docelowo 500 kg. Kolejny hub ma powstać w Płocku (600 kg wodoru na godzinę). "Do końca tej dekady wybudujemy 10 hubów wodorowych zarówno w Polsce jak i w regionie" - zapowiedział.

W ten sposób będzie produkowany wodór szary, powstający z gazu ziemnego. Wodór zielony to dopiero melodia bliżej nieokreślonej przyszłości.

Obajtek wskazał ponadto, że w ciągu 8 lat koncern zbuduje też ok. 100 stacji wodorowych. Pojawią się one na początku w Poznaniu, Katowicach, Pile, Włocławku.

