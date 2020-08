Skoda ENYAQ iV

Skoda stopniuje napięcie przed premierą pierwszego, w pełni elektrycznego, produkcyjnego modelu marki - ENYAQ iV. Oficjalny debiut auta zaplanowany został na 1 września. Dziś poznaliśmy dwie grafiki zdradzające kształty samochodu, który - zgodnie z zapowiedziami - ma być kamieniem milowym w historii producenta z Mlada Boleslav.

Bazą dla jego powstania ma być modułowa platforma MEB. W liniach auta znajdziemy wiele nawiązań do nowych modeli Skody pokroju Scali, Kamiqa i Octavii czwartej generacji. ENYAQ iV wyróżnia się ostro zaakcentowanymi liniami i czystymi powierzchniami, ale proporcje różnią się jednak od poprzednich suvów spod znaku Skody. ENYAQ iV ma krótszy przód i wydłużoną linię dachu, przez co sylwetka przywoływać może skojarzenia z minivanami.



Aby zaoszczędzić miejsce, akumulatory MEB instalowane są w podłodze, co powoduje, że nadwozie umieszczone jest nieco wyżej. Większy rozstaw osi sprawia, że samochód zyskuje na estetyce. Poszczególne elementy napędu elektrycznego zajmują mniej miejsca niż konwencjonalny silnik spalinowy, sprawiając, że zwisy z przodu i z tyłu są krótsze. Sylwetka ENYAQ iV jest również bardziej wydłużona i wyjątkowo aerodynamiczna, a jej wartość oporu powietrza wynosi 0,27 cw, co jest imponującym wynikiem jak na SUV tej wielkości. Opływowa linia nadwozia nie jest przypadkiem - dbałość o szczegóły pozytywnie wpływa na zasięg samochodu.

ENYAQ iV dostępny będzie z napędem na tylną oś lub na cztery koła. Kierowcy będą mogli wybrać także spośród trzech rozmiarów akumulatorów oraz pięciu poziomów mocy. Akumulatory będzie można szybko naładować z mocą do 125 kW. Pojazd zaoferuje do 500 kilometrów zasięgu, co pozwoli bez obaw wybrać się nim nawet w dalszą trasę.



Prezentacja elektrycznego SUVa Skody stanowi najważniejszy punkt w programie obchodów 125-lecia istnienia marki. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo z Pragi 1 września bieżącego roku.