Premiery Volvo C40 Recharge - nowy elektryk, którego nie kupisz w salonie

Volvo C40 Recharge to drugi elektryczny samochód szwedzkiej marki, a jednocześnie pierwszy z serii szeregu nowych modeli, które mają wejść do sprzedaży w najbliższych latach. Przypomnijmy, że Volvo ogłosiło, iż do 2030 będzie sprzedawać wyłącznie samochody bateryjne, a już do 2025 roku połowa samochodów wyjeżdżających z salonów ma mieć napęd elektryczny.

Zakład w Gandawie to jeden z największych zakładów produkcyjnych Volvo. To tam produkowany jest pierwszy elektryczny model Volvo, czyli XC40 Recharge.



Obecnie zakład stopniowo przestawiany jest na produkcję samochodów bateryjnych, zwiększana jest m.in. jego moc produkcyjna, która ma wynosić 135 tys. samochodów rocznie. Plan zakłada, że już w 2022 roku ponad połowa produkcji stanowić będą samochody elektryczne.

Ruszyła produkcja Volvo C40 Recharge

Volvo C40 Recharge napędzane jest przez dwa silniki elektryczne o mocy , które zapewniają napęd obu osi. Energia elektryczna przechowywana jest bateriach o pojemności 78 kWh, które mają zapewniać zasięg około 420 km. Samochód dysponuje mocą systemową 408 KM. Dzięki temu rozpędza się do 100 km/h w 4,7 s. Nieco później oferta ma zostać poszerzona o wersję z jednym silnikiem, napędem na jedną oś i mocą o połowę mniejszą.



Samochód można zamawiać wyłącznie online na wybranych rynkach, w tym w Polsce. W naszym kraju cena Volvo C40 Recharge zaczyna się od 273 450 zł.

