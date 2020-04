Rośnie popyt na elektryczne Volkswageny. W Niemczech...

​Volkswagen rozbudowuje ofertę samochodów elektrycznych oraz hybrydowych typu plug-in.

Jeszcze przed wprowadzeniem narynek nowego modelu ID.3, co nastąpi latem bieżącego roku, widać, że zapotrzebowanie w Niemczech na auta elektryczne i zelektryfikowane znacznie się zwiększyło: w wypadku modelu up! co drugie zamówienie dotyczy wersji zelektrycznym napędem, łącznie przyjęto już 20.000 takich zamówień.

Znacznie zwiększyła się również popularność Passata w wersji GTE - obecnie co siódmy kupujący decyduje się na wersję hybrydową typu plug-in (PHEV).

Volkswagen e-up! dysponujący mocą 61 kW (83 KM) znajduje się na niemieckim rynku od listopada 2019 roku. W porównaniu ze swoim poprzednikiem ma znacznie większy zasięg (do 260 km według cyklu WLTP). W ciągu trzech pierwszych miesięcy bieżącego roku zamówiono 20.000 egzemplarzy tego modelu.

Argumentem decydującym o wyborze są niskie koszty utrzymania. Cena wynosząca w Niemczech 21.975 euro zostaje pomniejszona o dopłatę (6570 euro, obydwie kwoty brutto), korzystne jest również zaszeregowanie do grupy ubezpieczenia (OC klasa 12, AC: 16). Podatek od pojazdów mechanicznych oraz koszty wymiany oleju odpadają. Tymczasem w Polsca zapowiadane od grudnia dopłaty wciąż nie weszły w życie i nic nie wskazuje na to, żeby ten stan się zmienił.

Hybrydyzacja to drugi z głównych elementów strategii Volkswagena w dziedzinie układów napędowych, prowadzącej ku epoce pojazdów bezemisyjnych. Dlatego w wielu ważnych segmentach koncern Volkswagen wprowadza do sprzedaży auta wyposażone w hybrydowy zespół napędowy typu plug-in. Pierwsze były w 2014 roku modele GTE, które w wypadku aut drugiej generacji mają znacznie większy zasięg na energii elektrycznej, ponieważ są wyposażane w akumulatory o większej pojemności.

Passat Variant GTE z napędem hybrydowym plug-in ma moc 160 kW (218 KM) i według procedury WLTP jest wstanie przejechać 56 km korzystając wyłącznie z energii elektrycznej. To więcej niż wynoszą dzienne potrzeby przeciętnego użytkownika Volkswagena, czyli 42 km. W klasie samochodów, do której należy Passat najczęściej zamawiane są wersje z silnikami Diesla, tymczasem model z jednostką benzynową i hybrydowym zespołem napędowym stanowi dzisiaj 15 procent zamówień. Liczba ta wzrosła pięciokrotnie w porównaniu z zamówieniami na Passata GTE poprzedniej generacji.

Po debiucie Passata i Passata Varianta w 2020 roku Volkswagen zaprezentuje kilka modeli hybrydowych plug-in: w wersji GTE będzie oferowany np. Golf ósmej generacji, ponadto po raz pierwszy jako hybryda plug-in pojawi się zwykły Golf. Potem ten sam zespół napędowy zostanie zastosowany w Arteonie oraz w kompaktowym SUV-ieTiguan.

Na początku marca premierę miał nowy topowy model marki - Touareg R. Model ten również jest dynamiczną hybrydą PHEV, moc systemowa jego układunapędowego składającego się z silnika spalinowego i elektrycznego wynosi 340 kW(462 KM).