Rafael Nadal ma nowy samochód. To Kia EV6

Pierwsza jazda Kia EV6 - początek rewolucji

Kia objęła słynnego dziś tenisistę sponsoringiem w 2004 roku, wówczas Nadal miał 17 lat, a umowę podpisano z hiszpańskim oddziałem koreańskiej marki. Już dwa lata później Nadal został ambasadorem marki Kia Motors na świecie. W zeszłym roku ogłoszono, że współpraca będzie kontynuowana przez kolejne 5 lat.

W jej ramach hiszpański tenisista odebrał właśnie nowy samochód. Nie mogło być inaczej - Nadal będzie jeździł autem na prąd - najnowszą konstrukcją Kii, modelem EV6 w wersji GT Line. Nie ujawniono jednak dokładnej specyfikacji pojazdu.



Kia EV6 - informacje

Kia EV6 to pierwszy elektryczny model marki (i techniczny bliźniak Hyundaia Ioniq 5 i Genesisa GV60) skonstruowany na nowej modułowej platformie E-GMP (Electric-Global Modular Platform). W wersji GT Line samochód może być napędzany silnikiem o mocy od 170 do 325 KM oraz mieć napęd na tylną lub osie osie.

EV6 wyposażone w napęd na dwa koła i akumulator o pojemności 77,4 kWh może przejechać nawet ponad 500 kilometrów na jednym ładowaniu (w cyklu mieszanym WLTP). Odmiana EV6 z napędem na cztery koła dysponuje łącznym maksymalnym momentem obrotowym o wartości 605 Nm i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,2 sekundy. W modelach AWD akumulator o pojemności 77,4 kWh zasila silniki elektryczne o łącznej mocy 239 kW (325 KM), które napędzają przednie i tylne koła.

Kia EV6 oferuje możliwości ładowania akumulatora prądem o napięciu 400 V i 800 V, bez potrzeby stosowania dodatkowych komponentów lub adapterów. Dzięki temu akumulator można naładować z dużą prędkością, od 10 do 80 procent jego pojemności w zaledwie 18 minut lub doładować energię potrzebną do przejechania 100 km w mniej niż cztery i pół minuty (w wypadku EV6 2WD z akumulatorem 77,4 kWh). O ile tylko znajdziemy odpowiednią ładowarkę, co w Polsce nie jest realne.



Polskie ceny Kii EV6 w wersji GT Line zaczynają się od 218 tys. zł.



