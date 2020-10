Powstaną nowe stacje ładowania przy autostradach i ekspresówkach

Do lutego 2021 r. potrwa przetarg na budowę stacji ładowania aut elektrycznych - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Stacje mają być zlokalizowane na Miejscach Obsługi Podróżnych przy autostradach A1, A2, A4 oraz drogach ekspresowych S3, S7 i S8.

Zdjęcie /Wojciech Stróżyk /Reporter

Przedmiotem obecnego postępowania przetargowego jest dzierżawa fragmentów nieruchomości aż na 36 Miejscach Obsługi Podróżnych (kategorii I), pełnienia roli operatora oraz dostawcy usługi ładowania dla tych stacji - czytamy w komunikacie.



Wskazano, że miejsca planowanych budów, znajdują się one w ciągu autostrady A1 (Toruń - Tuszyn oraz Sośnica - Gorzyczki), A2 (Konin - Stryków), A4 (Jędrzychowice - Krzyżowa, Wrocław - Katowice oraz Kraków - Korczowa), drogi ekspresowej S3 (Szczecin - Gorzów Wielkopolski), S7 (Elbląg - Kielce), S8 (Zambrów - Ostrów Mazowiecka oraz Wrocław - Kępno)



GDDKiA, poinformowała, że na oferty czeka do 1 lutego 2021 roku, a podstawowym kryterium ich oceny będzie wysokość stałego czynszu dzierżawnego z uwzględnieniem zasady ABAB (zasada antymonopolowa - dzierżawcy mogą składać oferty na co drugi MOP znajdujący się po tej samej stronie drogi)



Dyrekcja przypomniała, że we wrześniu br. uruchomiła stację ładowania na MOP Wierzbnik (autostrada A4), zaś już w listopadzie planowane jest otwarcie kolejnych na MOP Guzew Północ, Jonas Południe, Jonas Północ (droga ekspresowa S8), Jankowice Wielkie oraz Proboszczowice (autostrada A4).