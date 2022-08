Polestar 6 potwierdzony. Powstanie elektryczny kabriolet

Polestar potwiedził - koncept O2 ewuluuje w Polestar 6. Tym samym na rynku, już za kilka lat, pojawi się elektryczny kabriolet.

Polestar 6 - najwyżej w gamie

Władze marki zapowiadają, że model 6 będzie najdroższym i najmocniejszym autem z gamy modeli Polestar. Według oficjalnych informacji, możemy spodziewać się mocy rzędu 872 KM, momentu obrotowego wynoszącego 900 Nm i ceny auta zaczynającej się od niecałych 200 tys. euro.

Polestar 6 1 / 13 Polestar 6 Źródło: materiały prasowe udostępnij

Oznaczałoby to, że samochód będzie znacznie mocniejszy i droższy od aktualnego flagowca marki. Polestar 1 dysponuje bowiem mocą 600 KM, a jego cennik startuje od kwoty 155 tys. euro. Idąc dalej - Polestar 1 przyspiesza do 100 km/h w czasie 3,9 sekundy, natomiast model 6 potrzebuje na to tylko 3,2 sekundy.

Reklama

Polestar 6 - masa w walce o osiągi

Polestar 6 ma być zbudowany na lekkiej, aluminiowej płycie podłogowej wyposażonej w 800-voltową instalację elektryczną. Ta z kolei ma zapewnić iść sportowe doznania z jazdy elektrycznym roadsterem. No właśnie - roadsterem, który będzie wyposażony w sztywny dach.

Producent deklaruje, że Polestar 6 bez problemu rozpędzi się do 250 km/h, a jego zasięg ma wynieść 480 km. Jak będzie naprawdę? O tym przekonamy się po premierze auta, która zaplanowana jest na 2026 rok.

***