Peugeot e-Expert Hydrogen - alternatywa dla napędu alternatywnego

Wśród głosów wzywających do jak najszybszego przejścia na napęd elektryczny, pojawiają się czasami takie, które nieśmiało przypominają, że pojazdy "na baterie" nie są pełnoprawnym zamiennikiem aut spalinowych. Dlatego w niektórych przynajmniej przypadkach, warto rozważyć wykorzystanie ogniw paliwowych oraz wodoru.

Zdjęcie Peugeot e-Expert Hydrogen /

Reklama

Samochody elektryczne Peugeot e-Expert - dostawczak na prąd

Peugeot Expert jest już dostępny z napędem elektrycznym, wykorzystującym stosowany w wielu modelach silnik generujący 136 KM i 260 Nm, czerpiący energię z baterii o pojemności 50 kWh. Odmiana Hydrogen korzysta z tego samego napędu, ale źródłem prądu są ogniwa paliwowe, wytwarzające energię elektryczną przy wykorzystaniu wodoru, przechowywanego w trzech zbiornikach, mieszczących w sumie 4,4 kg H2.

Reklama

Co ciekawe, Francuzi pozostawili także akumulator, ale znacznie mniejszy, oferujący 10,5 kWh, który można ładować za pomocą trójfazowej ładowarki o mocy 11 kW. Producent nazywa ten napęd "mild-power plug-in hydrogen fuel cell electric". Podczas ruszania i jazdy z małymi prędkościami, auto korzysta z energii zgromadzonej w akumulatorze, a przy szybszej jeździe do akcji wkraczają ogniwa paliwowe. Kiedy natomiast potrzebujemy pełni możliwości napędu, oba te źródła prądu działają razem.



Zdjęcie Peugeot e-Expert Hydrogen /

Dość ciekawe rozwiązanie, ale pytanie na ile korzystniejsze i praktyczniejsze od klasycznego pojazdu z ogniwami paliwowymi. Peugeot e-Expert ma deklarowany zasięg na poziomie 400 km, ale żeby go uzyskać, trzeba najpierw pojechać na stację i zatankować (co trwa trzy minuty), a potem jeszcze naładować akumulator co zajmuje od jednej do sześciu godzin. Sam zasięg na baterii to 50 km.





Zdjęcie Peugeot e-Expert Hydrogen /

Auto dostępne będzie w dwóch wersjach o długości nadwozia 4,95 m oraz 5,3 m. Przestrzeń ładunkowa jest taka sama jak w wersjach spalinowych i ma do 6,1 m3 pojemności. Maksymalna ładowność wynosi 1100 kg, a maksymalna masa przyczepy to 1000 kg.

Wizualnie auto nie różni się szczególnie od pozostałych odmian. Otrzymało tylko zmieniony grill oraz napisy "e-Expert Hydrogen". Warto natomiast wspomnieć o powiększonym o 40 mm prześwicie.