W sieci pojawiły się zdjęcia Fiat 500 nowej generacji. Samochód będzie miał napęd wyłącznie elektryczny.

Zdjęcie Fiat 500e /

Nie wiadomo jeszcze, czy obie generacje będą produkowane równolegle, chociaż zapewne tak właśnie się stanie.

Reklama

Nowy Fiat 500e wyglądem wyraźnie nawiązuje do obecnej generacji. Szczególnie wygląd tyłu i boku nie pozostawia wątpliwości, z jakim autem mamy do czynienia. Mocno zmieniony został za to przód, komora silnikowa wydaje się znacznie dłuższa, co sugerowałoby większą długość całego samochodu.

Duże zmiany znajdziemy również we wnętrzu. Kokpit został uporządkowany poprzez usunięcie szeregu fizycznych przycisków, pojawił się za to duży ekran dotykowy.

Zdjęcie Fiat 500e /

O rozwiązaniach technicznych nie wiadomo jeszcze nic. Spekuluje się jedynie, że zasięg auta ma wynosić do 200 km.



Zdjęcie Fiat 500e /