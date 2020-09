Nissan Re-Leaf - mobilne centrum zasilania

Nissan przedstawił w pełni elektryczny koncepcyjny pojazd zaprojektowany z myślą o służbach reagowania kryzysowego. Zapewnia on mobilne zasilanie podczas klęsk żywiołowych lub ekstremalnych warunków pogodowych.

Zdjęcie Nissan Re-Leaf /

Prototyp o nazwie Re-Leaf został oczywiście zaprojektowany na bazie elektrycznego Leafa. Oprócz zmian konstrukcyjnych, które umożliwiają jazdę po drogach pokrytych na przykład fragmentami gruzu, auto jest wyposażone w odporne na działanie czynników atmosferycznych gniazda umieszczone w karoserii pojazdu, do których można podłączyć urządzenia zasilane napięciem 110-230 V. Źródłem zasilania jest akumulator litowo-jonowy.



Reklama

Nissan Re-Leaf może wjechać na teren dotknięty klęską żywiołową, żeby zapewnić mobilne źródło zasilania podczas akcji usuwania jej skutków. Zintegrowany system zarządzania energią może być wykorzystywany do zasilania sprzętu medycznego, urządzeń radiokomunikacyjnych, oświetlenia i innego sprzętu wykorzystywanego podczas akcji ratowniczych. Przywrócenie dostaw prądu przerwanych na skutek klęski żywiołowej zajmuje zwykle od 24 do 48 godzin, w zależności od skali szkód. W tym czasie elektryczne samochody mogą być wykorzystywane jako mobilne źródła zasilania.

Re-Leaf został zaprojektowany, żeby pokazać potencjał samochodów elektrycznych podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych. Jest to wprawdzie pojazd koncepcyjny, ale zastosowaną w nim technologię można już teraz wykorzystać w praktyce. W Japonii Leafy służą jako mobilne generatory prądu i środek transportu podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych już od 2011 roku, a firma nawiązała współpracę z ponad 60 samorządami lokalnymi w celu wsparcia działań związanych z pomocą w przypadku katastrof.

Zdjęcie Nissan Re-Leaf /

Re-Leaf korzysta z analogicznego układu dwukierunkowego ładowania, jak seryjny model. W praktyce oznacza to, że Leaf może nie tylko pobierać energię, aby doładować akumulator o dużej mocy, ale także przesyłać energię do sieci za pomocą interfejsu V2G lub bezpośrednio zasilać urządzenia elektroniczne dzięki technologii V2X (interfejs pojazd-dowolne urządzenie).



Nissan LEAF e+ jest wyposażony w akumulator, którego pojemność wynosi 62 kWh. Może on zostać wykorzystany jako mobilna elektrownia, aby zapewnić zasilanie średniej wielkości gospodarstwa w Europie przez sześć dni.

Zdjęcie Nissan Re-Leaf /

Aby ułatwić jazdę po drogach, na których nawierzchni może zalegać gruz lub inne przeszkody, prześwit Re-Leafa został zwiększony o 70 mm, do 225 mm, a jego podwozie chroni specjalnie zaprojektowana osłona. Terenowy charakter podkreślają szerszy rozstaw osi (+90 mm z przodu / +13 mm z tyłu), personalizowane nadkola, chlapacze oraz sportowe, 17-calowe obręcze kół z oponami do jazdy na każdej nawierzchni.



Samochód jest wyposażony w trzy gniazda - dwa łatwo dostępne zewnętrzne gniazda typu C odporne na działanie czynników atmosferycznych oraz jedno standardowe gniazdko umieszczone w bagażniku. RE-LEAF nie ma tylnych siedzeń, a podłoga w tylnej części pojazdu jest płaska, żeby ułatwić przewóz niezbędnego sprzętu. Przednie siedzenia zostały odgrodzone od przestrzeni ładunkowej specjalnie zaprojektowaną przegrodą.