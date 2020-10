Mercedes pracuje nad wyjątkowym brzmieniem dla swoich elektrycznych modeli

Kolejne generacje elektrycznych modeli z rodziny EQ będą oferować swoim użytkownikom „wielozmysłowe” (jak je określa Mercedes) doświadczenie – z możliwością wyboru krajobrazu akustycznego i intuicyjnymi w odbiorze sygnałami dźwiękowymi.

Bez bulgotu silnika V8, bez klekotu jednostki wysokoprężnej oraz świstu turbosprężarki - auta elektryczne z natury są ciche. Przyszłe generacje modeli EQ na życzenie zaoferują jednak "wielozmysłowe doświadczenie". Eksperci Mercedesa ds. dźwięku pracują już nad tym, aby przesiadka z samochodu spalinowego do elektrycznego była odpowiednio słyszalna.

Test odsłuchu demonstracyjnej wersji EQC wskazuje, czym dokładnie zajmują się specjaliści: szereg dostępnych krajobrazów akustycznych pozwoli na dobór indywidualnej konfiguracji brzmienia pojazdu. Pejzaże dźwiękowe będzie można wybierać - a także wyłączać - poprzez menu systemu MBUX, za pośrednictwem centralnego ekranu. W przyszłości możliwe mają być również bezprzewodowe aktualizacje nowej funkcji.

Nieodłączną część poszczególnych krajobrazów akustycznych stanowi dźwięk emitowany podczas jazdy, odtwarzany przez zamontowane w kabinie głośniki. To dźwięk, który ma budzić emocje, a jednocześnie jest interaktywny, ponieważ zależ od kilkunastu parametrów, takich jak pozycja pedału gazu, prędkość auta czy rekuperacja. Na brzmienie samochodu wpływa również wybór programu jazdy. Na przykład w trybie Sport wydawane dźwięki staną się bardziej "dynamiczne". Do generowania odgłosów nowa technologia wykorzysta inteligentne algorytmy projektowania dźwięku w czasie rzeczywistym. Będą one pochodzić ze wzmacniacza systemu nagłośnienia przestrzennego Burmester.

Kompleksowa koncepcja dźwięku obejmuje również odgłosy, które przekazują kierowcy informacje zwrotne - na przykład sygnał emitowany przy odblokowaniu lub blokowaniu zamków. Również podłączeniu przewodu do gniazda ładowania ma towarzyszyć intuicyjny w odbiorze komunikat akustyczny, w tym przypadku rozlegający się na zewnątrz auta. Kierowca może np. otrzymać sygnał dźwiękowy mówiący o tym, że ładowanie przebiegło pomyślnie albo wskazujący stan naładowania akumulatora.

Do odtwarzania sygnałów poza samochodem Mercedes korzysta z umieszczonych w zderzakach głośników akustycznego systemu ostrzegania o pojeździe. System ten jest obowiązkowy dla nowych aut na prąd homologowanych od 1 lipca 2019 r. W Europie AVAS musi działać do prędkości 20 km/h. Podczas powolnej jazdy emituje on dźwięk, dzięki któremu piesi są świadomi zbliżającego się pojazdu elektrycznego.

Algorytmy i odgłosy służące jako materiały do projektowania dźwięku powstają bezpośrednio w Mercedesie. Oprócz fizyków w skład interdyscyplinarnego zespołu odpowiedzialnego za nową technologię wchodzą projektanci dźwięku, projektanci mediów oraz mechatronicy. Wspólnie pracują oni nad stworzeniem brzmienia przyszłych modeli EQ w laboratorium akustycznym, które jest specjalnie chronione przed zewnętrznymi hałasami i wibracjami. Testy odsłuchowe odbywają się podczas jazd testowych pojazdami demonstracyjnymi, realizowanych m.in. na terenie nowego Centrum Testowo-Technicznego w Immendingen.