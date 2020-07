Mercedes-Benz nawiązał strategiczne partnerstwo z chińskim wytwórcą ogniw akumulatorowych

Mercedes-Benz robi ważny krok w kierunku mobilności neutralnej pod względem emisji CO2. Producent z Stuttgardu nawiązał strategiczne partnerstwo z chińskim wytwórcą ogniw akumulatorowych - firmą Farasis Energy (Ganzhou) Co., Ltd., obejmując w niej również swoje udziały.

To kolejny krok na drodze do realizacji strategii Mercedes-Benz "Ambition2039", która zakłada neutralność w zakresie emisji CO 2 . Kluczowe elementy porozumienia obejmują rozwój i uprzemysłowienie zaawansowanych technologii ogniw, a także przyjęcie ambitnych celów, jeśli chodzi o konkurencyjność kosztową.

Od strony technicznej firmy koncentrują się na znacznym zwiększeniu zasięgu aut - dzięki postępom w gęstości energii - oraz na skróceniu czasów ładowania. Umowa zapewni Mercedes-Benz bezpieczne źródło dostaw ogniw akumulatorowych, a Farasis zyska bezpieczeństwo dzięki planowanemu zapewnieniu mocy produkcyjnych.

Aby w przyszłości móc zaspokoić rosnące zapotrzebowanie niemieckich fabryk Mercedesa, chińska firma buduje fabrykę ogniw w Bitterfeld-Wolfen, gdzie powstanie 2000 nowych miejsc pracy. Zakłady we wschodnich Niemczech od samego początku były projektowane jako fabryka neutralna pod względem emisji CO 2 .

W ramach strategii "Electric first" Mercedes-Benz prowadzi elektryfikację wszystkich modeli i rodzajów samochodów. Za niecałe 20 lat flota nowych aut z gwiazdą będzie neutralna pod względem emisji CO 2 .

Do 2030 r. firma zamierza zadbać o to, by ponad 50% sprzedaży pojazdów osobowych stanowiły hybrydy plug-in lub modele wyłącznie na prąd. W produkcji seryjnej są już w pełni elektryczne ciężarówki, samochody dostawcze i autobusy Mercedesa. Do końca tego roku producent zamierza wprowadzić na rynek pięć całkowicie elektrycznych aut osobowych oraz 20 hybrydowych odmian plug-in. Oferta tych ostatnich sięga od Klasy A do Klasy S, od GLA do GLE.

Ofensywa trwa również wśród samochodów o napędzie wyłącznie akumulatorowym. Do wyboru są już w pełni elektryczne modele Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC, trzy smarty EQ oraz EQV 300. Wkrótce pojawią się zasilane w 100% prądem pojazdy klasy kompaktowej, a także całkowicie elektryczna limuzyna EQS - z myślą o zrównoważonym luksusie w segmencie premium.