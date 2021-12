Samochody elektryczne Lexus RZ - nowy SUV w gamie

Lexus zapowiadając swoje pojazdy robi to w wyjątkowo tajemniczy sposób. Również w przypadku nadchodzącej premiery nowego modelu RZ nie omieszkał zachować szczegółów dla siebie.



Udostępnione przez producenta zdjęcia uchylają jednak rąbka tajemnicy. Samochodu z zewnątrz nie będzie się dało pomylić z produktem innej marki - linie nadwozia są ewidentną kontynuacją designu, który Lexus sukcesywnie stosuje w swoich pojazdach od dobrych kilku lat. Mamy więc " pocięte", ostre linie nadwozia oraz przywołujący na myśl klepsydrę przód, pozbawiony tym razem klasycznego grilla.

Wszystko wskazuje na to, że RZ będzie bazować na platformie e-TNGA, którą wykorzystuje również inny pojazd koncernu - Toyota bZ4X. Będziemy mieć zatem do czynienia z samochodem o długości ok 4,7 metra.

Mimo, iż producent nie podaje jakichkolwiek szczegółów technicznych, można podejrzewać, że samochód napędzać będzie ten sam układ co we wspomnianej już bZ4X - silnik elektryczny o mocy 204 KM lub dwa o łącznej 217 KM. Nie można oczywiście również wykluczyć, że Lexus zastosuje mocniejsze motory.



Na razie nie znana jest data premiery nowego elektrycznego SUVa. Nie wiadomo również czy trafi na rynek europejski - możliwe, że klientom z Europy pozostanie jedynie cieszyć się z dostępności skromniejszej Toyoty.



