Koreańczycy inwestują w dostawcze elektryki

Kia Motors Corporation i Hyundai Motor Company poinformowały o strategicznej inwestycji w wysokości 100 milionów euro we wspólne przedsięwzięcie z firmą Arrival, brytyjskim start-upem specjalizującym się w konstrukcji aut elektrycznych.

Zdjęcie Elektryczny dostawczak firmy Arrival /

Dzięki nowemu partnerstwu Kia i Hyundai będą mogły szybko wprowadzić do oferty konkurencyjne cenowo elektryczne samochody dostawcze małej i średniej wielkości oraz inne pojazdy wykorzystywane w logistyce i przez firmy, które zajmują się car-sharingiem i przewozami na żądanie. Skalowalna platforma podwoziowa firmy Arrival może być wykorzystana w konstrukcji pojazdów wielu rodzajów. Kia i Hyundai zamierzają wykorzystać ją do opracowania gamy pojazdów różnej wielkości.

Współpraca z firmą Arrival pomoże markom Kia i Hyundai zaspokoić szybko rosnący w Europie popyt na zelektryfikowane pojazdy użytkowe i przyspieszyć transformację obydwu marek z producentów samochodów na dostawców mobilności czystej pod względem emisji CO 2 .

Albert Biermann, prezes i dyrektor działu badawczo-rozwojowego w Hyundai Motor Group oraz Denis Sverdlov, dyrektor generalny firmy Arrival, podpisali umowę dotyczącą inwestycji i wspólnego rozwoju gamy pojazdów elektrycznych w centrali Kii i Hyundaia w Seulu.

"Szacuje się, że w Europie rynek pojazdów przyjaznych środowisku gwałtownie wzrośnie za sprawą wprowadzenia kolejnych przepisów dotyczących ochrony środowiska" - powiedział Biermann. "Rozwój elektrycznych pojazdów użytkowych wspólnie z firmą Arrival sprawi, że będziemy mieli przewagę nad konkurentami i stopniowo będziemy umacniać pozycję lidera na rynku pojazdów przyjaznych środowisku na świecie, z Europą na czele".

Sverdlov, dyrektor generalny firmy Arrival, dodał: "Arrival opracował nową kategorię pojazdów elektrycznych generacji 2.0, które już zmieniają podejście do logistyki wielu firm transportowych. Hyundai i Kia produkują wspaniałe samochody o znakomitej jakości, podzielają też naszą wizję rozwoju elektromobilności w przyszłości. Partnerstwo strategiczne z markami Kia i Hyundai oznacza, że nasze pojazdy elektryczne generacji 2.0 będą użytkowane na całym świecie i - co ważne - stanie się to bardzo szybko".

Kia i Hyundai wykorzystają modułową platformę firmy Arrival

Założona w 2015 r. firma Arrival ma zakłady produkcyjne i centra badawczo-rozwojowe w USA, Niemczech, Tel Awiwie, Rosji i Wielkiej Brytanii. Arrival opracował platformę do konstrukcji pojazdów elektrycznych o modułowym charakterze, która stanowi ich bazę konstrukcyjną i obejmuje takie elementy, jak akumulator, silnik elektryczny i układ napędowy.

W pełni skalowalna platforma może być wykorzystana do szybkiego opracowania pojazdów, które spełniają różnorodne potrzeby klientów. Arrival prowadzi obecnie projekty pilotażowe z wieloma firmami logistycznymi w Europie, które wykorzystują jej auta dostawcze.

Wraz z szybkim wzrostem na świecie zakupów przez internet wzrosła również liczba przesyłek, które są dostarczane w miastach za pomocą lekkich samochodów dostawczych. Szacuje się, że popyt na zelektryfikowane pojazdy użytkowe będzie rósł nadal nie tylko w związku z zaostrzeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska. Od 2021 r. Unia Europejska wprowadzi najsurowsze na świecie przepisy dotyczące emisji szkodliwych substancji przez samochody, ograniczając średnią emisję CO 2 we flocie aut danego producenta o około 27%, ze 130 g/km do 95 g/km.

Kia i Hyundai, dzięki współpracy z firmą Arrival, dostarczą przyjazne dla środowiska samochody dostawcze oraz inne pojazdy użytkowe - produkowane w dużej liczbie egzemplarzy i oparte na platformie Arrival - europejskim firmom logistycznym i tym, które zapewniają car-sharing.

Elektryczne pojazdy specjalne napędzają wzrost liczby ekologicznych aut użytkowych

Kia i Hyundai poinformowały ostatnio, że pracują nad elektrycznym pojazdem specjalnego przeznaczenia. Hyundai przedstawił już koncepcję takiego auta jako jednego z inteligentnych rozwiązań mobilności na targach CES 2020 na początku tego miesiąca. 14 stycznia, podczas "CEO Investor Day", Kia również ogłosiła plan opracowania elektrycznego pojazdu specjalnego dla firm logistycznych oraz takich, które świadczą usługi car-sharingu.

Youngcho Chi, prezes i dyrektor ds. Innowacji w Hyundai Motor Group powiedział: "Ta inwestycja jest częścią strategii realizowanej przez marki Kia i Hyundai. W związku z szybko zmieniającym się rynkiem pojazdów elektrycznych, przyspieszymy inwestycje i współpracę z takimi firmami jak Arrival, które dysponują zaawansowanymi technologiami".

"Cieszymy się na współpracę z markami Kia i Hyundai, których produkty są cenione na świecie za jakość i design. Nasza specjalistyczna wiedza pozwoli szybko rozpocząć produkcję na masową skalę i zaoferować pojazdy, które będą dostępne na wielu rynkach. Szybsze doskonalenie pojazdów elektrycznych jest dobre dla wszystkich - dla ludzi, dla biznesu i dla środowiska naturalnego. Z przyjemnością podejmujemy się tej misji wraz z naszymi partnerami - markami Kia i Hyundai" - dodał Avinash Rugoobur, dyrektor ds. strategii w firmie Arrival.

Współpraca z firmą Arrival umożliwia Hyundai Motor Group przyspieszenie realizowane dwutorowo - poprzez dostarczanie akumulatorów do aut elektrycznych i wodorowych ogniw paliwowych dla pojazdów użytkowych, które będą oferowane w Europie. Hyundai niedawno założył Hyundai Hydrogen Mobility (HHM), wspólne przedsięwzięcie Hyundaia i szwajcarskiej firmy, która zajmuje się energią wodorową - H2 Energy. Celem nowego przedsiębiorstwa jest eksport do Europy 1600 samochodów ciężarowych napędzanych ogniwami wodorowymi do 2025 roku. Pierwszy transport, w ramach programu pilotażowego, wyruszył 3. stycznia.