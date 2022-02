Na przestrzeni ostatnich lat, kiedy postęp technologiczny nabrał ogromnego tempa, coraz częściej słyszy się o innowacyjnych wynalazkach, mogących odmienić los motoryzacji. Przykładem swoistego kamienia milowego, może okazać się elektryczny silnik Quark, który jest w stanie wygenerować moc 335 koni mechanicznych i 443 Nm momentu obrotowego przez około 20 sekund. Możliwości te może i nie byłyby aż tak zaskakujące, gdyby nie rozmiary i waga jednostki.

Motor elektryczny stworzony przez Szwedów może pochwalić się wagą wynoszącą zaledwie 28,5 kilograma. Przy tym wszystkim cały silnik jest niewiele większy od puszki na napoje gazowane.

Konstrukcja, która docelowo ma trafić do supersamochodu Koenigsegg Gemera, bazuje na rozwiązaniach łączących wysoką moc silników Axial-flux z momentem obrotowym konstrukcji radialnych. Dzięki kompaktowym wymiarom i wydajnemu momentowi obrotowemu, Quark nie wymaga współpracy ze skomplikowaną skrzynią biegów aby celowo ograniczyć moc wyjściową.

Do budowy motoru wykorzystano m.in. egzotyczne materiały najwyższej klasy lotniczej, połączone z włóknem węglowym. Ponieważ jego unikalna budowa nie pasuje do żadnej z obecnie funkcjonujących klasyfikacji silników - szwedzka firma wymyśliła własną nazwę - Raxial Flux. Co ciekawe - konstruktorzy twierdzą, że nową jednostkę napędową będzie można z powodzeniem wykorzystywać nie tylko w samochodach, ale też w lotnictwie czy okrętach.

Koenigsegg Gemera to superszybkie gran turismo, które powstanie w limitowanej liczbie 300 egzemplarzy. Pojazd ma dysponować niewyobrażalną wręcz systemową mocą układu napędowego, wynoszącą 1700 KM. Silniki Quark mają być wyłącznie jednym z elementów tworzących przełomowy układ napędowy Terrier i służyć jako jednostki wspomagające, podnoszące możliwości Gemery na niskich obrotach.

