Izera. Coś się dzieje. Geodeci weszli na najsłynniejszą działkę w Polsce

Kamil Kuran Samochody elektryczne

Coś ruszyło w sprawie budowy fabryki polskiego samochodu elektrycznego Izera. Co prawda dostawcy platformy wciąż nie ogłoszono, choć miało się to wydarzyć pod koniec wakacji, ale geodeci weszli na słynną działkę, do niedawna należącą do Lasów Państwowych.

Zdjęcie Produkcja Izery ma ruszyć pod koniec 2024 roku / materiały prasowe