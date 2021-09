ITD pozyskała nieoznakowany elektryczny radiowóz

Samochód jest wyposażony w sygnalizację uprzywilejowania, więc będzie wykorzystywany do kontroli drogowych. Zakup ekologicznego auta został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. To kolejny elektryczny pojazd we flocie ITD.

Nowy samochód elektryczny zastąpi wyeksploatowany już pojazd zasilany olejem napędowym. Ekologiczny radiowóz będzie wykorzystywany przez inspektorów lubuskiej ITD do kontroli drogowych, m.in. w zakresie stanu technicznego pojazdów, zadymienia spalin i rodzaju paliwa używanego do napędzania pojazdów. Oprócz tego posłuży inspektorom do wykonywania kontroli w siedzibach przedsiębiorstw transportowych.

Reklama

Elektryczny samochód został zakupiony z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Umowę dotyczącą dofinansowania podpisano w lipcu 2021 roku.

To kolejny zasilany energią elektryczną radiowóz we flocie ITD. Ekologiczny, oznakowany samochód osobowy wykorzystują w codziennej pracy inspektorzy śląskiej Inspekcji.

***