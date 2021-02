Ikarus uruchomił produkcję elektrycznych autobusów

​Seryjna produkcja elektrycznego autobusu węgierskiego koncernu Ikarus ruszyła w mieście Szekesfehervar w środkowych Węgrzech - poinformowała we wtorek budapeszteńska prasa.

Produkcja serii liczącej 40 sztuk rozpoczęła się w zeszłym miesiącu. Prezes Ikarusa Gabor Szeles powiedział w dzienniku "Magyar Hirlap", że firma chce do końca roku wyprodukować 150 autobusów.

Autobus typu City Pioneer ma 12 metrów długości, a siedzenia można w nim zamontować w różnej konfiguracji. W wersji, która pilotażowo zaczęła kursować po ulicach Szekesfehervaru, znajduje się 29 miejsc siedzących i 56 stojących. Jest to pierwszy zaprojektowany i wyprodukowany na Węgrzech autobus elektryczny dysponujący europejskim certyfikatem.



W ramach programu pilotażowego, uruchomionego wcześniej w miastach Debreczyn, Bekescsaba i Nyiregyhaza, elektryczne autobusy będą kursować w ośmiu miastach. Do tej pory pokonywały przeciętnie 165 km dziennie, a ich eksploatacja była tańsza od tradycyjnych autobusów o 60 forintów (76 groszy) na kilometrze. Ponadto emitowały miesięcznie o 4500 kg dwutlenku węgla mniej, co daje rocznie redukcję 50 tys. kg na autobus.



Rząd Węgier w ramach Programu Zielony Autobus w latach 2020-2029 udostępni miastom liczącym ponad 25 tys. mieszkańców i ich spółkom transportowym 35,9 mld forintów (101 mln euro) na zakup autobusów o napędzie elektrycznym.



Wiceminister innowacji i technologii Attila Steiner, cytowany przez "Magyar Hirlap", powiedział, że transport odpowiada na Węgrzech za 1/5 emisji dwutlenku węgla i w związku z tym uczynienie go bardziej ekologicznym ma duże znaczenie.



Węgierski autobus elektryczny jest wyposażony w akumulatory o pojemności 314 KWh, a jedno ładowanie wystarcza na przejechanie 250 km.