Spis treści: 01 Ioniq 6 - technologiczny bliźniak modelu 5

02 Ioniq 6 - większy zasięg dzięki opływowej sylwetce

03 Ioniq - osiągi i wszechstronność

Do rodziny elektrycznych modelu Ioniq dołączy niedługo opływowy sedan oznaczony numerem 6. Producent zdradził, czego możemy się spodziewać w kwestii zastosowanego napędu.

Ioniq 6 - technologiczny bliźniak modelu 5

Rozwiązania, jakie mają się pojawić w modelu Ioniq 6 znamy już z crossovera Ioniq 5. Przyszły właściciel będzie miał więc do wyboru dwa warianty baterii trakcyjnej oraz dwa warianty napędu. Baterie mają mieć pojemność 53 lub 77 kWh netto, a do napędu posłuży jeden silnik elektryczny w wariancie napędzanym na tylną oś lub dwa silniki, napędzające wszystkie cztery koła.

Nie sprecyzowano jeszcze dokładnie jaką moc ma oferować wariant z jednym silnikiem. Wiadomo jednak, że mocniejsza wersja ma dysponować mocą 325 KM i generować 605 Nm momentu obrotowego. Tak samo jak w Ioniq 5, więc możemy domyślać się, że odmiana z jednym silnikiem będzie miała 229 KM, natomiast bazowa - z jednym silnikiem i mniejszą baterią - 170 KM.

Hyundai Ioniq 6 1 / 15 Hyundai Ioniq 6 Źródło: materiały prasowe udostępnij

Ioniq 6 - większy zasięg dzięki opływowej sylwetce

W kwestii zasięgu, jaki ma oferować Ioniq 6, możemy spodziewać się wyników lepszych od elektrycznego crossovera, a to za sprawą niższego współczynnika oporu powietrza, który w przypadku sedana wynosi 0,21. I tak wariant z jednym silnikiem i większą baterią ma oferować maksymalnie 610 km zasięgu. To o około 100 km więcej niż deklarowany zasięg porównywalnego Ioniqa 5 co jest zaskakująco dużą różnicą. W wariancie z napędem 4x4 i większą baterią zasięg ma wynosić 560 km. Najmniejszy zasięg wynoszący wg WLTP 480 km zaoferuje IONIQ 6 napędzany na tylne koła i wyposażony w mniejszą baterię trakcyjną.

I to właśnie ta ostatnia konfiguracja ma być, według producenta, najbardziej efektywna energetycznie. Hyundai deklaruje bowiem, że średnie zużycie energii tak skonfigurowanego Ioniqa 6 powinno wynosić jedynie 14 kWh/100 km. Ponadto nowy Hyundai ma obsługiwać ładowarki o maksymalnej mocy do 350 kW, co ma się realnie przełożyć się na ładowanie większej baterii od 10 do 80 proc. w około 20 minut.

Zdjęcie Hyundai Ioniq 6 / materiały prasowe

Ioniq - osiągi i wszechstronność

Dzięki opływowej linii nadwozia i mocnym silnikom Ioniq 6 ma także dawać dużo przyjemności z jazdy. Hyundai deklaruje, że wariant z większą baterią i napędem 4x4 będzie potrzebował jedynie 5,1 sekundy aby osiągnąć pierwszą "setkę". Jeśli dane te się sprawdzą, na podstawie wyników IONIQ-a 5 możemy założyć, że słabszy wariant osiągnie 100 km/h w około 7 sekund, co nadal jest dobrym wynikiem.

Hyundai nie zapomniał o kliku ciekawych rozwiązaniach dla Ioniqa 6. Pokładowy system ładowania może także oddawać energię za pośrednictwem specjalnej przystawki (tak jak w Ioniq 5). Cały samochód, zarówno infotainment jak i oprogramowanie zespołu napędowego, będzie mógł być aktualizowany zdalnie.

Samochód otrzymał także komplet systemów bezpieczeństwa i wspomagania kierowcy oraz pewną nowość w postaci HDA II - jest to system utrzymania na pasie ruchu drugiej generacji. Jego przewaga nad poprzednią generacją polega na tym, że monitoruje on zachowanie innych kierowców. Jeśli jadący w tym samym kierunku kierowca zjedzie do krawędzi swojego pasa ruchu, system automatycznie skoryguje położenie auta. Nie zmieni pasa, po którym do tej pory się poruszaliśmy, ale zachowa bezpieczną odległość od pojazdu obok.

Produkcja Ioniqa 6 ma ruszyć we wrześniu. Konkretne terminy dostarczenia aut do salonów oraz ceny nie są na razie znane.

