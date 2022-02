W 2021 roku Ford odnotował najwyższą w historii sprzedaż samochodów elektrycznych - do klientów trafiło 27 140 nowych Mustangów Mach-E, co czyni ten model drugim najlepiej sprzedającym się elektrycznym SUV-em w USA. W Europie sprzedaż pierwszego całkowicie elektrycznego Forda wyniosła 23 424 sztuki, w tym 275 egzemplarzy w Polsce.

Ambitne plany na przyszłość

W 2022 rok Ford wkracza z gamą aut elektrycznych, która szybko będzie się powiększać - już wiosną pierwsi klienci odbiorą pick-upa F-150 Lightning, a nieco później ofertę wzbogaci E-Transit. Obydwa modele przyczynią się do dalszego wzrostu udziału samochodów elektrycznych w całkowitej sprzedaży Forda.

Oferowanie całkowicie elektrycznych wersji najpopularniejszych modeli stanowi ważny element strategii rozwoju elektromobilności marki . Dzięki temu klienci mają realny wybór, zaś masowa produkcja pozwala obniżyć koszty i sprawia, że pojazdy elektryczne stają się dostępne dla większej liczby użytkowników.

Ford poinformował, że w ciągu najbliższych 24 miesięcy podwoi na świecie moce produkcyjne aut elektrycznych do co najmniej 600 000 egzemplarzy. Do 2030 roku modele elektryczne będą stanowić co najmniej 40 proc. sprzedaży, dzięki czemu Ford ma szansę objąć pozycję lidera segmentu samochodów elektrycznych.

Sprzedaż samochodów zelektryfikowanych

Równie dobrze prezentują się wyniki sprzedażowe zelektryfikowanych modeli Forda. Jak twierdzi producent - tylko w USA zanotowano wzrost o niemal 36 proc. W ostatnim miesiącu 2021 roku Ford sprzedał łącznie 12 284 zelektryfikowane samochody, co stanowi wzrost o 121 proc. w stosunku do sprzedaży w grudniu 2020 roku i ponad czterokrotnie większy przyrost niż całego segmentu w grudniu 2021 roku.

W Europie rekordową sprzedażą może pochwalić się Ford Kuga Plug-In Hybrid. Hybrydowy SUV marki Ford był w ubiegłym roku w Europie najlepiej sprzedającym się samochodem typu PHEV wszystkich marek. Pod względem sprzedaży Kuga Plug-In Hybrid wyprzedziła najbliższego rywala z segmentu o ponad 17 proc., zaś ponad połowa sprzedanych egzemplarzy tego modelu to wersje hybrydowe i hybrydowe typu plug-in.

Do połowy 2026 r. cała gama samochodów osobowych Forda ma być dostępna w wariantach w pełni elektrycznych lub hybrydowych plug-in. Cztery lata później Ford chce być w pełni elektryczny.

