Elektryczne Smarty już w Polsce

Obecnie marka Smart oferuje już tylko modele z napędem elektrycznym. Z tej okazji odmiany te przeszły drobny lifting, który niestety nie wpłynął w żaden sposób na możliwości układu napędowego.

Nowe Smarty EQ Fortwo, Fortwo cabrio i Forfour z zewnątrz wyróżniają się przeprojektowaną kratą wlotu powietrza oraz oferowanymi po raz pierwszy całkowicie LED-owymi reflektorami.

W kabinie pojawiły się dodatkowe schowki oraz nowa generacja systemów informacyjno-rozrywkowych z możliwością pełnej integracji smartfona. Nowością jest też aplikacja "ready to" na smartfon, która pozwala na sprawdzenie informacji dotyczących samochodu, ładowania, parkingu, wskazówek na temat dojazdu czy łatwe odnalezienie drogi do auta.

Do napędu służy 82-konny silnik zapewniający wystarczającą dynamikę w mieście. Przykładowo, wersja Fortwo przyspiesza od 0 do 60 km/h w 4,9 s, a jej prędkość maksymalną ograniczono do 130 km/h. Akumulator litowo-jonowy o pojemności 17,6 kWh oferuje bardzo skromny zasięg (zależnie od specyfikacji) od 120 do 135 km. Opcjonalna ładowarka o mocy 22 kW pozwala naładować smarta od 10% do 80% w niecałe 40 minut.

Elektryczny Smart występuje w czterech liniach wyposażenia: pure, passion, pulse oraz prime. Ponadto klienci mogą wybrać jeden z trzech pakietów wyposażenia: Advanced, Premium lub Exclusive. Standardowe wyposażenie każdego egzemplarza obejmuje m.in.: automatyczną klimatyzację, radio cyfrowe DAB, tempomat, aktywnego asystenta hamowania (Active Brake Assist), fotel kierowcy z regulacją wysokości oraz pokładową ładowarkę AC o mocy 4,6 kW.

Wyjściowa cena nowego Smarta EQ Fortwo w Polsce wynosi 96 900 zł. Czterodrzwiowy Forfour kosztuje od 98 400 zł, a kabriolet - od 110 700 zł. Szczególną atrakcją w gamie modelu będzie specjalna edycja smarta EQ o nazwie edition 1, wyróżniająca się m.in. 16-calowymi lekkimi obręczami kół Brabus w kolorze czarnym oraz czarnymi akcentami karoserii. Edycja ta będzie dostępna do sierpnia 2020 r.