Auta na prąd się nie sprzedają. Apele o zwolnienie z VAT-u

​Europejska branża elektromobilności zaapelowała do Komisji Europejskiej o zintensyfikowanie wysiłków na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu. Wśród postulatów znalazło się wprowadzenie zwolnienia z VAT samochodów elektrycznych - poinformowało w środowym komunikacie Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), jeden z sygnatariuszy listu.

Zdjęcie Auta elektryczne są drogie, wobec czego obecnie kupują je niemal wyłącznie firmy /Adam Jastrzębowski /Reporter

Według PSPA, elektromobilność powinna się znaleźć w centrum europejskiego planu ratunkowego po epidemii COVID-19.

Pozostałe postulaty z którymi europejscy liderzy rynku e-mobility zwrócili się do Komisji Europejskiej, to objęcie priorytetem finansowego wsparcia rynku samochodów elektrycznych, wzrost nakładów na rozbudowę infrastruktury ładowania oraz wprowadzenie dodatkowych instrumentów wspomagających elektromobilność.



"Zwolnienie samochodów elektrycznych z VAT ma potencjał, by stać się przełomowym czynnikiem napędzającym rynek. Obejmie swoim zasięgiem znacznie większą liczbę pojazdów niż dopłaty i inne zachęty natury finansowej wprowadzane w poszczególnych państwach członkowskich, tym bardziej, że niektóre kraje przeznaczają na wsparcie e-mobility stosunkowo ograniczone środki" - powiedział cytowany w komunikacie Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.



Mazur przypomniał, że takie zwolnienie z VAT obowiązuje m.in. w Norwegii, która jest europejskim liderem elektromobilności.



Autorzy apelu podkreślili, że z zadowoleniem przyjęli zobowiązanie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen do "wzmocnienia gospodarek poprzez skoncentrowanie się na wspólnych priorytetach, takich jak Europejski Zielony Ład" oraz rezolucję Parlamentu Europejskiego, stanowiącą, że warty 2 bln euro plan naprawy gospodarczej powinien się skoncentrować wokół postanowień Green Deal.



Przedstawiciele branży zaznaczyli przy tym, że wspieranie zrównoważonego transportu, a w szczególności elektromobilności, to najskuteczniejszy sposób na osiągnięcie krótko- i długoterminowych celów w zakresie klimatu i redukcji emisji CO2, przy jednoczesnym, znacznym ograniczeniu toksycznych zanieczyszczeń powietrza.



Jednocześnie sygnatariusze listu zaapelowali, żeby Komisja przygotowała wytyczne dla państw członkowskich uniemożliwiające dofinansowanie starszych, nieekologicznych technologii oraz rynku pojazdów konwencjonalnych.