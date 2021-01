1/3 Polaków nie zmieniłaby auta na elektryczne

​ 65 proc. mieszkańców Polski jest skłonnych zastąpić swój samochód bardziej ekologicznym; 88 proc. badanych słyszało o rządowym programie "Czyste powietrze" - wynika z badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Zdjęcie Mimo mocnej propagandy, wciąż 1/3 Polaków nawet nie myśli o zmianie auta na elektryczne /INTERIA.PL Motorynek Po Polsce jeździ 9214 aut elektrycznych

Jak podaje resort, badanie miało na celu poznanie stanu wiedzy, poziomu świadomości i postaw wobec jakości powietrza.

Wyniki ankiety pokazują, że 65 proc. mieszkańców Polski jest skłonnych zastąpić swój samochód bardziej ekologicznym (elektrycznym), aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza w swojej okolicy. Chętniejsze do wymiany swojego dotychczasowego samochodu są osoby z wyższym wykształceniem (72 proc. wskazań pozytywnych).



Zdaniem badanych najbardziej skuteczne sposoby na rozwiązywanie problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza w ich okolicy to zapewnienie dopłat do ekologicznego źródła ogrzewania domu po wymianie pieca, wymiana dotychczasowego ogrzewania na bardziej ekologiczne, dofinansowanie energii odnawialnej, ograniczenie ruchu samochodów oraz egzekwowanie dotychczasowych przepisów zapewniania odpowiedniej jakości powietrza.



88 proc. respondentów słyszało o rządowym programie "Czyste Powietrze". Najczęściej słyszeli o nim emeryci i renciści (92 proc.). O dotacji z programu "Mój Prąd" słyszało 86 proc. badanych. Program "Stop smog" zna ponad trzy czwarte z ogółu badanych (77 proc.). 25 proc. słyszących o jakimkolwiek z tych programów, skorzystało z niego. Najczęściej były to programy "Mój Prąd" (13 proc.) i "Czyste Powietrze" (9 proc.).



Jako powody nieskorzystania z tych form wsparcia na rzecz poprawy jakości powietrza respondenci najczęściej wymieniali: brak takiej potrzeby, brak odpowiednich i dostępnych programów oraz przez wzgląd na wkład finansowy, który jest wymagany od wnioskodawcy.



Prawie połowa mieszkańców Polski jest informowana o ryzyku pojawienia się smogu. Takie komunikaty za pośrednictwem smsów dostaje 22 proc. respondentów, a 27 proc. jest informowane przez strony internetowe gminy, miasta i regionalne TV.



Badanie zostało zrealizowane w dniach 16 -17 listopada metodą CATI, czyli wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo na próbie 1000 osób.



W ramach programu "Czyste Powietrze" właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać dotacje na wymianę źródeł ciepła i prace związane z termomodernizacją. Podobne wsparcie, tyle że kierowane do gmin oferuje program "Stop smog". "Mój Prąd" to z kolei dofinansowanie na mikroinstalacje fotowoltaiczne.