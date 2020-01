Scania AXL. Niezwykły pojazd bez kabiny!

Autonomiczna jazda nie jest dziś wyłącznie domeną samochodów osobowych. Nad tego typu pojazdami pracują również producenci aut ciężarowych.

Zdjęcie Scania AXL /

Ciekawą koncepcję wykorzystania nowoczesnych technologii przedstawiła niedawno Scania. Szwedzi skonstruowali potężną autonomiczną wywrotkę, która w założeniu usprawnić ma procesy transportowe na zamkniętych obszarach, jak chociażby kopalnie odkrywkowe czy place budów. Wbrew pozorom nie jest to jednak łatwe zadanie.



O ile bowiem stworzenie elektronicznej mapy obszaru pracy jest stosunkowo łatwe, o tyle biorąc pod uwagę masy czy specyficzne warunki trakcyjne (np. grząski grunt), "nauczenie" wozu wykrywania i omijania przeszkód stanowi dla programistów spore wyzwanie.

Do tej pory Scania budowała już autonomiczne ciężarówki, ale prezentowany model AXL to pierwszy pojazd marki zupełnie pozbawiony kabiny. W samochodzie nie znajdziemy żadnego miejsca dla kierowcy czy pasażera. Szoferka ma szczątkową formę i mieści wyłącznie zabudowę techniczną pokroju komputerów sterujących i czujników. Taka konfiguracja pozwoliła znacznie zwiększyć przestrzeń ładunkową.



Zdjęcie Scania AXL /

Szwedzi zdecydowali się jednak zachować ogólną architekturę wozu z wyraźnie oddzieloną "kabiną", by ułatwić identyfikację pojazdu. Potężna wkomponowana w ścianę przednią litera V czy kształty reflektorów w oczywisty sposób nawiązują do standardowych modeli Scanii.

Zdjęcie Scania AXL /

Sama wywrotka to tylko przykład jednej z wielu rodzajów zabudowy, jakie mogą trafić do tego typu pojazdu. Największą zaletą koncepcyjnej Scanii AXL jest bowiem modułowość konstrukcji. Dzięki temu, już na etapie kompletowania zamówienia, pojazd może zostać łatwo dostosowany do specyficznych zadań, jakie stawia przed nim nabywca. Firma podkreśla, że samochód może zostać zintegrowany z wewnętrznym systemem transportowym danej firmy, tak by obsługiwać transporty z iście zegarmistrzowską precyzją.

Zdjęcie Scania AXL /

Firma nie chwali się zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi. Wiemy jednak, że koncepcyjna Scania AXL ma klasyczny układ napędowy. W jej przypadku silnik wysokoprężny ma być jednak zasilany ekologicznym biopaliwem ze źródeł odnawialnych.