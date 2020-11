Mercedes rezygnuje z rozwijania technologii jazdy autonomicznej

Carsharing, czyli współdzielenie pojazdów, to idea, którą od wielu lat promują środowiska związane z aktywistami miejskimi. Problem w tym, że zwłaszcza w dobie koronawirusa - ich entuzjazmu nie podzielają kierowcy. Kierowcy, którzy są nie tylko głównymi użytkownikami samochodów, ale też motorem generującym zyski dla producentów pojazdów...

Zdjęcie Jeszcze niedawno Mercedes prezentował takie autonomiczne prototypy / Producenci Kolejne inwestycje Toyoty w autonomiczne samochody

Przez kilka ostatnich lat, przy okazji premier różnych prototypów, dziennikarze motoryzacyjni mogli usłyszeć, że nowe czasy wymagają od producentów "nowego podejścia". W wypowiedziach przedstawicieli różnych części motoryzacyjnej sceny przez wszystkie przypadki odmieniano słowo "system", który Polakom kojarzyć się może z... komunizmem. Mówiąc prościej - chodziło o rezygnację z własności prywatnej i promowanie idei "pojazdu na życzenie".

Wg różnych koncepcji przyszli kierowcy - lub raczej "użytkownicy"- mieliby korzystać z samochodów właśnie na zasadzie carsharingu - krótkotrwałego najmu lub abonamentu pozwalającego korzystać z różnych modeli - w zależności od aktualnych potrzeb. Ambitne plany zakładały otwarcie się na nowych użytkowników. Stąd skoncentrowanie wysiłki nad wprowadzeniem do oferty pojazdów autonomicznych, które - docelowo - nie wymagałyby od użytkownika legitymowania się prawem jazdy.

Wygląda jednak na to, że wybuch pandemii koronawirusa i wejście na motoryzacyjny rynek gigantów branży IT zmusiły producentów samochodów do rewizji tych planów. Idea współdzielenia pojazdu traci na popularności, a marki na powrót zaczynają wsłuchiwać się w życzenia kierowców.

Mercedes poinformował właśnie, że oficjalnie wycofuje się z wyścigu o stworzenie pierwszego samochodu autonomicznego piątego poziomu. "Nie startujemy w żadnym wyścigu, którego nie możemy już wygrać" powiedział niemieckiemu serwisowi RMD.de rzecznik producenta ze Stuttgartu. Nie chodzi jednak wcale o to, że Mercedes nie jest w stanie zawiązać na tym polu konkurencyjnej walki, lecz o to, że wprowadzenie na rynek autonomicznych samochodów w zaskakująco niewielkim stopniu interesuje nabywców marki. Mówiąc wprost - nakłady związane z rozwojem tej technologii są niewspółmiernie wysokie w stosunku do ewentualnych zysków.

"Przekształcenie marki w dostawcę usług mobilnych to już przeszłość" - powiedział rzecznik Mercedesa w wywiadzie dla RMD.de. Pytany o doświadczenia firmy w tym zakresie, określił je mianem "otrzeźwiających". Analitycy firmy szybko doszli ponoć do wniosku, że "nie można zarabiać na ofertach takich jak wspólne korzystanie z samochodu", a to kłóci się z oczekiwaniami inwestorów. Ci oczekują nie tylko sprzedaży, ale przede wszystkim zysków.

Nie ulega wątpliwości, że wyścigiem do stworzenia pojazdu autonomicznego piątego poziomu mocno wstrząsnęło - wspierane przez Google - Waymo. Z początkiem października na drogach Arizony pojawiły się pierwsze autonomiczne taksówki-roboty, które mogą wozić pasażerów z punktu A do punktu B bez udziału kierowcy.

Niewątpliwie był to punkt zwrotny, po którym wielu producentów pojazdów zaczęło analizować zasadność dalszych inwestycji w nowe technologie z zakresu autonomicznej jazdy na poziomie 5. Warto dodać, że - za obopólną zgodą - Mercedes i BMW zakończyły właśnie, nawiązaną niedawno, współpracę w tym zakresie. W ostatnim czasie o planach dotyczących autonomicznej jazdy nie słychać również nic ze strony producenta z Monachium.

Rzecznik Mercedesa przyznaje, że największym problemem jest stworzenie odpowiedniego oprogramowania, a Waymo składa się wyłącznie z inżynierów branży IT. Mówiąc wprost - Amerykanie opracowują oprogramowanie, które można zaimplementować do dowolnego samochodu. Producenci pojazdów - zamiast konkurować w tym zakresie - powinni więc raczej skupić się na tym, co przez lata wychodziło im najlepiej: budowie samochodów, które odpowiadałyby potrzebom klientów.

Właśnie z tego względu nowy prezes Mercedesa Ola Källenius ograniczył wydatki na dział IT. W ramach nowego planu producent ze Stuttgartu na powrót skupić ma się na "klasycznych wartościach", jak np. przyjemność z podróżowania i prowadzenia czy zapewnienie nabywcom szeroko pojętego obcowania z luksusem. Nie można zapominać, że wraz z bogaceniem się społeczeństw lista chętnych na auta segmentu premium stale się poszerza. "Chcemy budować porządne samochody" - dodaje w wywiadzie z RMD.de rzecznik niemieckiej firmy.

Z perspektywy fana motoryzacji wygląda więc na to, że nie wszystko jeszcze stracone. Kto by pomyślał, że o motoryzację w jej współczesnym kształcie najmężniej walczyć będą księgowi...

Paweł Rygas