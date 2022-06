Płock. Atak nożownika na ochroniarza Orlenu. Jacek Sasin wskazał winnych

Oprac.: Mirosław Domagała Rynek paliw

Dołącz do nas:

We wtorek rano doszło do ataku na pracownika ochrony rafinerii Orlenu w Płocku. Uderzony nożem ochroniarz trafił do szpitala, a wicepremier Jacek Sasin winą za atak obarczył... opozycję.

Zdjęcie Motywy mężczyzny, który zaatakował ochroniarza Orlenu nie są znane, ale Jacek Sasin już znalazł winnego / Tomasz Jastrzębowski / Reporter