Nowe promocje na tanie paliwo. Lotos, BP, Moya i Shell przebijają Orlen

Przypomnijmy, w środę PKN Orlen poinformował, że jego kampania promocyjna, która umożliwia tankowanie paliwa w niższych cenach, zostanie przedłużona o dwa tygodnie. Do 15 września nowi i obecni użytkownicy programu lojalnościowego VIATY będą mogli zatankować z rabatem 30 lub 40 groszy do 100 litrów paliwa.

Lotos przedłuża promocję do końca września

W tej sytuacji zakończyć promocji nie mógł Lotos, który od 1 sierpnia tworzy z Orlenem jeden koncern. Na stacjach tej sieci taniej mamy tankować do końca września, obowiązuje limit jednego tankowania wynoszący 50 litrów, a ogólnie z rabatem będzie można kupić 150 litrów paliwa (trzy tankowania). By móc skorzystać z tańszego tankowania należy być uczestnikiem programu Navigator.

Promocja BP obowiązuje "do odwołania"

Na dotychczasowych warunkach i na czas nieokreślony przedłużyła sieć stacji BP. "Do odwołania" oznacza, że koncern z dnia na dzień będzie dostosował ceny do tego, co zrobi Orlen.

Jak wyjaśniono w komunikacje, promocja paliwowa pod nazwą "- 30 gr" przewiduje dla klientów z zarejestrowaną kartą lojalnościową Payback rabat - 30 gr/litr za zakup benzyny lub diesla oraz - 10gr/litr za zakup LPG. Dla klientów z niezarejestrowaną kartą Payback rabat wynosi -10gr/litr za zakup dowolnego rodzaju paliwa. Maksymalnej liczby tankowań nie określono.

Shell. Tańsze tankowanie do końca września

Swoją promocję przedłużył również Shell. Na stacjach tej sieci zatankujemy taniej na dotychczasowych zasadach, czyli jednorazowo maksymalnie 50 litrów, o 30 gr taniej (LPG - o 10 gr taniej) pod warunkiem uczestnictwa w programie Shell SlubSmart. Promocja ma trwać do końca września.

Moya - promocja przedłużona na dotychczasowych zasadach

Również sieć stacji Moya przedłużyła promocję. Obniżka od cen na pylonych wynosi 10 gr/litr, a jeśli kupimy dwa produkty w sklepiku - cena spadnie o 30 gr/litr. Promocja ma obowiązywać do końca września.

