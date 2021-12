9 grudnia, po drugim czytaniu w Sejmie, rządowy projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (na dokumencie widnieje podpis premiera Morawieckiego) wrócił do komisji finansów publicznych. Oznacza to, że jego wprowadzenie może opóźnić się w czasie. W dokumencie pojawił się jednak ciekawy zapis dotyczący informowania obywateli o obniżonych stawkach podatku akcyzowego na paliwa!



Niższa akcyza. O ile potanieje benzyna i olej napędowy?

Przypomnijmy, według pierwotnych założeń już od 20 grudnia miałyby obowiązywać nadzwyczajne, obniżone stawki podatku akcyzowego na niektóre paliwa. Jak czytamy w uzasadnieniu rządowego projektu, po grudniowej obniżce olej napędowy może być tańszy o 8 gr na litrze (a po uwzględnieniu VAT - o 10 gr), zaś od 1 stycznia do 31 maja - o 5 gr na litrze (o 6 gr z VAT).

Z kolei benzyna w grudniu może potanieć o 14 gr/l (z VAT o 17 gr), a od stycznia - o 11 gr/l (z VAT o 18 gr na litrze). Rząd postanowił też wykorzystać obniżkę akcyzy do poprawy swoich notowań. Serwis niebezpiecznik.pl zwraca uwagę na art. 3. 1. szykowanej ustawy. Czytamy w nim, że:



"Do dnia 31 maja 2022 r. sprzedawca dokonujący sprzedaży paliw silnikowych zamieszcza przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych paliw, czytelną informację, że od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r. obowiązuje obniżona akcyza na paliwa silnikowe oraz od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. sprzedaż detaliczna paliw silnikowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej".

Państwo zastrzegło sobie nawet prawo do stworzenia ujednoliconego wzoru dotyczącego takiej informacji. W punkcie 2. czytamy bowiem, że "Rada Ministrów może ogłosić, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wzór informacji, o której mowa w ust. 1".



Ceny paliw. Łubudubu, łubudubu, niech nam żyje...

Trudno się dziwić, że władze starają się wykorzystać obniżkę akcyzy do poprawy swoich notowań. Podpunkt mówiący o ujednoliconej formie informacji o obniżonych stawkach podatku akcyzowego wydaje się jednak zabawny. Z drugiej strony, rząd musi zadbać o to, by kierowcy zdawali sobie sprawę z jego interwencji i mieli świadomość, że obniżka ma wyłącznie charakter incydentalny. W maju trzeba przecież będzie powrócić do obecnych stawek, co biorąc pod uwagę inflację, dla dużej części zmotoryzowanych Polaków może okazać się sporym wyzwaniem.



W obecnej sytuacji większość kierowców z utęsknieniem wyczekuje jednak momentu, gdy na pylonach miejsce szóstki na powrót zajmie - zdecydowanie przyjemniejsza dla oka i kieszeni - piątka.



