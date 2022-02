Od 1 lutego na stacjach paliw można zauważyć znaczącą obniżkę cen benzyny, oleju napędowego czy LPG.

To efekt rządowych działań antyinflacyjnych, w ramach których zmniejszeniu uległ podatek VAT na paliwo - z 23 na 8 proc.

Zdaniem analityków taka obniżka powinna przełożyć się na spadek cen wynoszący nawet 50 gorszy na litrze.

Według ekspertów w pierwszych dniach lutego średnie ceny detaliczne paliw powinny mieścić się w zakresie:



Pb 98 - 5,48-5,60 zł/l,

Pb 95 5,17-5,29 zł/l,



ON 5,29-5,41 zł/l,

LPG 2,69-2,76 zł/l.



Dla porównania, jeszcze w końcu stycznia olej napędowy kosztował średnio 5,89 zł/l, Pb 95 - 5,83 zł/l, Pb 98 - 6,09 zł/l, a LPG - 3,09 zł/l.

Niższe stawki podatku VAT mają zostać utrzymane do końca lipca 2022 roku. Wcześniej, tj. od 20 grudnia 2021, zmniejszona została również wysokość akcyzy do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej. Ta zmiana ma potrwać do 20 maja 2022 roku.



Skąd się wzięły rekordowe ceny paliw? W Polsce to 1,5 zł w skali roku za litr!

Rekordowe ceny to w dużej mierze efekty wysokich notowań cen ropy naftowej, podyktowanych niestabilną sytuacją międzynarodową.

Prognozy analityków zakładają kolejne wzrosty cen baryłki ropy, co z pewnością przełoży się na detaliczne ceny paliw. Istnieją nawet obawy, że już wkrótce podaż surowca zostanie znacząco ograniczona. Drugą przyczyną zmian w cenach paliw jest słaby kurs złotego w stosunku do dolara amerykańskiego i euro.

Spadki cen polskiej waluty mogą się odbić na ostatecznych cenach paliw.



Jak kształtowały się ceny paliw w ostatnim roku?

Twórcy systemu Yanosik przygotowali zestawienie obejmujące średnie ceny paliw z 2021 roku z podziałem na miesiące.



Wśród danych znacznie wyróżnia się podwyżka cen w lutym, w którym Pb 98 zdrożała o niecałe 20 groszy, Pb 95 o 24 grosze, a ON i LPG o prawie 30 groszy na litrze. Lipiec również nie był łaskawy dla kierowców. Podwyżki wahały się na poziomie 40 groszy za litr benzyny, 20 groszy za litr ropy i 15 groszy za LPG.



W pierwszym miesiącu tego roku ceny benzyny i ropy faktycznie skoczyły w górę o kilka groszy na litrze, jednak LPG staniało już w drugiej połowie stycznia przynosząc właścicielom pojazdów z autogazem nadzieję na kolejne obniżki - komentuje Julia Langa, Yanosik

Ceny paliw w pierwszej połowie stycznia 2022 wynosiły:

5,99 zł/l - Pb 98,

5,74 zł/l - Pb 95,

5,79 zł/l - ON

3,11 zł/l - LPG.

Zmieniły się już w drugiej połowie miesiąca, podnosząc się kolejno o 10 groszy za litr Pb 98, 9 groszy za litr Pb 95, 10 groszy za litr ropy.

Prognozy analityków na luty są na szczęście znacznie bardziej optymistyczne - Pb 98 i Pb 95 mają kosztować o ponad 50 groszy mniej za litr, ON ma stanieć o ponad 40 groszy, a autogaz nawet do 50 groszy za litr.



Docelowe obniżki miały sięgać kwot mniejszych nawet o 70 groszy na litrze. Jak sądzicie, czy faktycznie uda się to osiągnąć jeszcze w lutym?

