Ceny paliw przed Wszystkimi Świętymi. Po ile będziemy tankować?

Ile kosztuje benzyna, a ile olej napędowy?

Z analizy detalicznych cen paliw w Polsce przeprowadzonej przez e-petrol.pl w środę (26 października) wynika, że po raz kolejny potaniały benzyny, tym razem o 11 groszy na litrze oraz olej napędowy - o 3 grosze. To oznacza, że cena benzyny spadła do poziomu z tegorocznej wiosny, natomiast olej napędowy jest sprzedawany wciąż bardzo drogo.

Średnia cena benzyny bezołowiowej 95 wynosiła w tym tygodniu 6,84 zł za litr, olej napędowy kosztował średnio w kraju 8,06 zł/l, a autogaz był oferowany przeciętnie po 3,05 zł/l.



Jedziesz na cmentarze? Te ceny spotkasz na stacjach

Z prognozy e-petrol.pl wynika, że jeszcze przed 1 listopada ceny benzyny 95 powinny spać do poziomu 6,69-6,84 zł. Raczej nie ma co liczyć na obniżkę cen w przypadku oleju napędowego. Właściciele samochodów z silnikiem Diesla będą tankować po 7,99-8,12 zł/l. Na niewielkie obniżki mogą za to liczyć kierowcy jeżdżący na LPG - w przyszłym tygodniu przeciętnie za litr tego paliwa będziemy płacić 2,99-3,09 zł.

Dlaczego diesel jest taki drogi?

Analitycy e-petrol wyjaśnili dlaczego właściciele samochodów z silnikami wysokoprężnymi są skazani na tak drogie paliwo. Otóż olej napędowy drożeje w praktyce na całym świecie, co jest wynikiem niższej podaży i rosnącego zapotrzebowania przed zimą.

Do Europy olej napędowy trafiał głównie z Rosji. Obecnie europejskie rafinerie nie są w stanie zaspokoić wysokiego popytu, co w sposób naturalny przekłada się na podwyżki. Co gorsza olej napędowy pod względem składu jest niemal identyczny z olejem opałowym, na który obecnie jest zwiększone zapotrzebowanie.

Czy jest nadzieja na tańszy olej napędowy?

Nadzieją dla światowych rynków, które nie chcą zaopatrywać się w rosyjski diesel, jest produkcja chińska, jednak nim azjatyckie rafinerie wyprodukują większe ilości oleju napędowego i dostarczą je do Europy, może to potrwać co najmniej kilka tygodni.

Ostatnie spadki cen oleju napędowego w Polsce wynikają zatem nie tyle z przeceny tego paliwa na rynkach międzynarodowych, a bardziej ze słabnącego dolara, w której to walucie handluje się paliwami na świecie. Jeśli złotówka nadal będzie utrzymywała się w obecnej relacji do dolara amerykańskiego, to jest szansa na to, że na przełomie października i listopada na coraz większej liczbie stacji będziemy mogli tankować olej napędowy w cenie 7,99 zł/l i nieco niższej.

