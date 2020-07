Znów tragedia z udziałem dziecka. Tym razem na crossie

​W miejscowości Teodorów, w powiecie tomaszowskim (woj.łódzkie) doszło do wypadku. 9-latek kierujący motocyklem crossowym uderzył w bok osobowego volkswagena. Chłopca z poważnymi obrażeniami przetransportowano śmigłowcem do szpitala w Łodzi - poinformował w poniedziałek asp. Grzegorz Stasiak z tomaszowskiej policji.

Policjantów z Tomaszowa Mazowieckiego późnym popołudniem w niedzielę wezwano do wypadku w Teodorowie, w którym motocyklista zderzył się z samochodem osobowym.

"Ustalono, że kierującym niezarejestrowanym jednośladem typu mini cross, który nie posiada również obowiązkowego ubezpieczenia OC, był 9-letni mieszkaniec gminy Brójce. Chłopiec wyjeżdżając z podporządkowanej drogi gruntowej na trasę relacji Teodorów-Kotliny, nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu drogą powiatową w kierunku Kotlin osobowemu volkswagenowi" - przekazał rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim aspirant Grzegorz Stasiak.



Autem kierował 70-letni mieszkaniec gminy Będków.

Chłopca przetransportowano helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do jednego z łódzkich szpitali. Na razie brak informacji o stanie zdrowia dziecka.



"Przedmiotem ustaleń będzie to, kto umożliwił 9-latkowi kierowanie pojazdem mechanicznym po drodze publicznej" - poinformował aspirant Stasiak.

Na rynku można bez problemu kupić niewielkie motocykle przeznaczone dla małych dzieci. Problem w tym, że nie ma prawnej możliwości, by dziecko mogło legalnie nim jeździć po drogach. Dopiero po ukończeniu 14. roku życia można otrzymać prawo jazdy kategorii AM, które pozwala na jazdę skuterem, motocyklem lub czterokołowcem z silnikiem o pojemności do 50 ccm.



Osoby, które udostępniają pojazdy mechaniczne młodszym dzieciom nie tylko narażają je na niebezpieczeństwo, ale same mogą odpowiadać karnie.