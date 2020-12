Zmarł kierowca, który próbował uciekać przed policją

​Nie żyje kierowca, którego w niedzielę, po krótkim pościgu, zatrzymali policjanci, informuje RMF.

Zdjęcie 32-latek zasłabł po próbie ucieczki i szarpaninie z policją /Damian Klamka /East News

Przyczyny śmierci mężczyzny będzie wyjaśniać prokuratura w Płocku, która sprawdzi również czy działania policjantów podczas zatrzymania były prawidłowe.

Jak informowała policja, do zatrzymania kierowcy doszło w niedzielne popołudnie. W Płocku, na rondzie Wojska Polskiego patrol zauważył seata, którego kierowca nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej.



Policjanci podjęli interwencję i próbowali zatrzymać pojazd. Jednak pomimo wydawanych sygnałów zarówno dźwiękowych i błyskowych, kierowca kontynuował jazdę. Po krótkim pościgu policjanci zatrzymali uciekającego, który podróżował z kobietą i 1,5-miesięcznym dzieckiem.



Jak informowała policja, "podczas zatrzymania kierowca był bardzo agresywny i arogancki. Miał bełkotliwą mowę i używał wulgaryzmów, a także groził policjantom. Nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i unikał badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.



Mężczyzna szarpał się, kopał i uderzał policjantów, powodując u funkcjonariuszy urazy ciała, uszkadzając telefon i umundurowanie. Również pasażerka seata w była agresywna i wulgarna, zaatakowała funkcjonariuszy, za co usłyszała w płockiej komendzie zarzuty za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy oraz wymuszenie czynności urzędowych.



Pomimo zastosowania siły fizycznej i chwytów obezwładniających, mężczyzna cały czas był agresywny i stawiał czynny opór, dlatego konieczne było wezwanie na miejsce innych patroli, celem udzielenia wsparcia."



To również nie uspokoiło mężczyzny, wobec którego policjanci użyli w końcu gazu.



Po obezwładnieniu 32-latek zasłabł. Policjanci udzieli mu pierwszej pomocy przedmedycznej i wezwali na miejsce załogę karetki pogotowia, którą mężczyzna przewieziony został do szpitala. Od kierowcy pobrano krew na zawartość alkoholu oraz narkotyków.



We wtorek okazało się, że mężczyzna nie żyje. Ciało zostało zabezpieczone dla potrzeb prokuratury.



