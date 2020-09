Zginął 11-latek na motorowerze. Nie miał prawa jechać...

​Trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w miejscowości Cielce (Łódzkie). Kierujący fiatem ducato potrącił 11-latka jadącego motorowerem. Dziecko z ciężkimi obrażeniami ciała trafiło do szpitala. Na drugi dzień chłopiec zmarł.

Kolejny wypadek dziecka na motocyklu crossowym

Jak poinformowała rzeczniczka sieradzkiej policji Agnieszka Kulawiecka, do wypadku doszło w minioną niedzielę w miejscowości Cielce w gm. Warta.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że jadący od miejscowości Chlewo w kierunku miejscowości Cielce 21-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego, kierujący fiatem ducato, zderzył się z wyjeżdżającym z prawej strony z drogi gruntowej motorowerem junak, którym kierował 11-letni chłopiec.



Na miejscu zdarzenia akcję ratunkową rozpoczęli policjanci z komisariatu w Warcie, którą następnie przejęła załoga ratownictwa medycznego z Błaszek i zespół pogotowia ratunkowego. Poszkodowany chłopiec z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala, gdzie pomimo wysiłków lekarzy zmarł.



Policjanci z udziałem technika kryminalistyki wykonali oględziny i zebrali ślady związane z wypadkiem. Zbadali również stan trzeźwości kierowcy fiata. Wynik wskazał, że był on trzeźwy. Okoliczności wypadku pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sieradzu wyjaśniają policjanci z komisariatu w Warcie.

11-latek nie ma prawa prowadzić motoroweru, może najwyżej jeździć na rowerze. Kodeks wykroczeń sankcjonuje odpowiedzialność właściciela, posiadacza, użytkownika i prowadzącego pojazd, który dopuszcza do prowadzenia pojazdów przez osobę niemającą wymaganych uprawnień. Zagrożone jest to karą grzywny do 5 tysięcy złotych.



Ustawa "Prawo o ruchu drogowym" mówi, że motorower to jedno lub dwuśladowy pojazd, który wyposażony jest w silnik o pojemności nie przekraczającej 50 cm³ lub mocy ograniczonej do 4 kW w przypadku silników elektrycznych i prędkości maksymalnej nie większej niż 45k m/h.

Ubiegając się o kategorię AM należy spełnić następujące warunki:

1. mieć ukończone 14 lat i pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna, jeżeli kandydat nie jest pełnoletni,

2. uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami,

3. odbyć kurs w ośrodku nauki jazdy,

4. zdać egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy,

Osoby, które zdobyły kartę motorowerową przez styczniem 2013 roku, mogą korzystać z nich do osiągnięcia pełnoletniości. Następnie powinni zgłosić się do właściwego wydziału komunikacji, gdzie należy złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy kategorii AM, należy wykonać również badania lekarskie przewidziane dla kierowców.