Zderzenie na przejściu. Kierowca zasnął?

73-letni kierowca Passata został zabrany do szpitala, na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Z relacji świadków zdarzenia wynikało, że mężczyzna zasłabł lub zasnął (zderzenie miało miejsce około godziny 14) za kierownicą. Badanie alkomatem wykazało, że obydwaj kierujący byli trzeźwi.

Do kolizji doszło na przejściu dla pieszych, na szczęście nikt wówczas z niego nie korzystał. Piesi wchodzący na jezdnię powinni jednak zawsze mieć pewność, że kierowca ich widzi i zwalnia. Absolutnie nie należy, korzystając z przepisów o pierwszeństwie "przy wchodzeniu" bezrefleksyjnie wkraczać na przejście.



Jeśli dojdzie do potrącenia to pieszy ucierpi najbardziej, za nadane "pierwszeństwo" zapłaci zdrowiem lub nawet życiem.

Reklama

Zdjęcie / Policja



Trzeba również pamiętać, że z kodeksu drogowego nie znikł art. 14, który zabrania wchodzenia wprost przed nadjeżdżający pojazd, również na przejściu dla pieszych.