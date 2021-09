Zderzenie motocykla z Matizem. Jak wybuch bomby!

Do wypadku doszło w środę późnym wieczorem na ul. Bydgoskiej w Świeciu. 59-letni kierowca Daewoo wyjeżdżał z dużego parkingu przy jednym z przedsiębiorstw i skręcał w lewo w ul. Bydgoską.



W momencie wykonywania tego manewru nadjechał motocyklista kierujący Honda. Doszło do zderzenia, po którym oba pojazdy stanęły w ogniu. Siła uderzenia była tak duża, że kierowca samochodu został wyrzucony pojazdu, do kabiny wpadł zaś motocyklista.



Śmierć na miejscu ponieśli obaj kierujący, 59-letni mieszkaniec powiatu świeckiego, kierujący Matizem, oraz kierowca motocykla. Jego ciało znaleziono dopiero po ugaszeniu ognia, tożsamość jest ustalana.

Zdjęcie / Policja

W internecie pojawiło się nagranie z monitoringu, na którym zarejestrowano moment zderzenia. Widać na nim, że motocyklista jechał z olbrzymią prędkością, na nagraniu przypomina świetlny punkt, wystrzelony pocisk.

Wideo Zderzenie Matiza z motocyklem w Świeciu

Skojarzenie z pociskiem jest tym mocniejsze, że po uderzeniu w samochód doszło do prawdziwej eksplozji, która rozświetliła całą okolicę.

Wideo Zderzenie Matiza z motocyklem - inne ujęcie

Śledztwo prowadzone w tej sprawie, pod nadzorem prokuratora, wyjaśni okoliczności i przyczyny wypadku.