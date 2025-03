Pożar wybuchł około godziny 3:15 w nocy na terenie salonu Tesli w Plaisance-du-Touch, około 10 km na zachód od Tuluzy. Wiadomo, że cześć ze spalonych samochodów należała do klientów, którzy zostawili swoje samochody na naprawę w ASO.

12 tesli zapłonęło jak pochodnie. Władze: to podpalenie

Strażacy walczyli z opanowaniem pożaru do godziny 10 rano. Z relacji lokalnych mediów wynika, że musieli też wrócić na miejsce kolejnego dnia, bo w jednym z uszkodzonych w wyniku pożaru aut doszło do samozapłonu uszkodzonej baterii akumulatorów.

Francuskie media spekulują, że podpalenie w Tuluzie to ”celowa akcja przeciwko prawej ręce Donalda Trumpa – Elonowi Muskowi”, który w ostatnim czasie mocno zaangażował się w europejską politykę. Zniesmaczenie wśród wielu Europejczyków wywołało jego publiczne wsparcie dla skrajnie-prawicowej niemieckiej AfD. Sympatii Muskowi nie przysporzyło też jego zachowanie na wiecu inauguracyjnym Donalda Trumpa. Gesty szefa Tesli wielu Europejczykom skojarzyły się z – wywołującym w Europie skrajnie złe wspomnienia – salutem rzymskim (sam Musk odciął się od takich porównań).

To nie pierwszy z aktów wandalizmu z jakimi w Europie spotkała się ostatnio Tesla. W ostatnim czasie zdewastowano np. salon Tesli w Hadze, na którym nieznani sprawcy wymalowali antyfaszystowskie hasła. Wcześniej media społecznościowe obiegły też zdjęcia fabryki Tesli pod Berlinem. Aktywiści niemieckiej Center for Political Beauty i brytyjskiej Led by Donkeys – korzystając z projektora – wyświetlili na ścianie fabryki amerykańskiej marki napis ”heil”.