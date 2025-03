Zaślepki te umieszczone są zazwyczaj na bocznych częściach przedniego i tylnego zderzaka. Mają zwykle owalny kształt i są tak zaprojektowane, by harmonijnie komponować się z resztą nadwozia. Większość producentów lakieruje je w kolorze karoserii, dzięki czemu stają się praktycznie niewidoczne dla niewprawnego oka. Ta dyskretna obecność sprawia, że wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia, dopóki nie znajdą się w sytuacji wymagającej holowania pojazdu.

Głównym zadaniem zaślepek jest ochrona gwintowanego otworu, w który wkręca się ucho holownicze. Element ten jest ważny w przypadku konieczności holowania samochodu, ponieważ to właśnie do niego mocuje się linę lub hak holowniczy. Poza tym zaślepki pełnią funkcję estetyczną, maskując techniczne otwory, które bez nich zaburzałyby jednolity wygląd zderzaka.

Zaślepki chronią też gwintowany otwór przed zanieczyszczeniami. Bez nich błoto, piasek czy sól drogowa mogłyby dostać się do wnętrza gwintu, powodując jego korozję lub zapchanie. W takiej sytuacji, gdy rzeczywiście potrzebujemy skorzystać z punktu holowniczego, moglibyśmy napotkać trudności z wkręceniem ucha, co w sytuacji awaryjnej niepotrzebnie podniosłoby i tak już zapewne wysoki poziom stresu.

Odkręcenie zaślepki jest intuicyjne i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Gdy zajdzie potrzeba holowania pojazdu, wystarczy delikatnie podważyć zaślepkę płaskim śrubokrętem, kluczykiem samochodowym lub nawet paznokciem. Wiele modeli samochodów ma zaślepki projektowane tak, by pozostawały połączone ze zderzakiem na zawiasie lub taśmie, co eliminuje ryzyko ich zgubienia podczas demontażu.

Po uzyskaniu dostępu do otworu można wkręcić ucho holownicze, które zazwyczaj znajduje się w zestawie narzędzi awaryjnych dostarczanych wraz z samochodem. Jest to metalowy element z jednej strony zakończony gwintem, a z drugiej posiadający specjalne oczko, do którego można zamocować linę holowniczą.