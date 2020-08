Z cysterny wyciekał żrący kwas

Kontrola cysterny przewożącej kwas solny zakończyła się interwencją specjalistycznej jednostki ratownictwa chemicznego straży pożarnej. Łódzcy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego stwierdzili wyciek niebezpiecznej substancji w trakcie kontroli prowadzonej na trasie S8.

Zdjęcie /ITD

Cysternę wypełnioną kwasem solnym przewoził litewski przewoźnik. Niebezpieczny ładunek transportowano z Polski do Litwy. Został zatrzymany do kontroli we wtorek (11 sierpnia) przez łódzką Inspekcję Transportu Drogowego na drodze S8 w Dąbrowie Wielkiej.

W trakcie prowadzonej kontroli inspektorzy zauważyli, że z zaworu cysterny wycieka żółto-zielona substancja o ostrym, drażniącym zapachu, która po zetknięciu z kostką brukową tworzyła pianę. Inspektorzy zawiadomili specjalistyczną jednostkę ratownictwa chemicznego straży pożarnej. Jednocześnie nakazali kierowcy przejazd w oddalone od innych ciężarówek miejsce, a miejsce wycieku zabezpieczyli. Wezwani strażacy zneutralizowali wyciek oraz potwierdzili, że jest to niebezpieczna substancja żrąca. Kierowcy udało się zabezpieczyć zawór i zlikwidować powstałą nieszczelność.