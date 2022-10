Wyprzedziła radiowóz na przejściu. Prawdziwe zaskoczenie było po zatrzymaniu

Kierowca Jeepa myślał, że mu wszystko wolno. O, jak bardzo się mylił

Mieszkanka Gniezna wyprzedziła radiowóz na przejściu dla pieszych

Policja z Gniezna opublikowała w swoich mediach społecznościowych nagranie z bardzo niebezpiecznej sytuacji, którą zarejestrował jeden z nieznakowanych radiowozów. Na wideo możemy zobaczyć, jak funkcjonariusze jadą z prędkością 50 km/h za Citroenem Xsarą Picasso. Kierowca francuskiego minivana zaczyna hamować i włącza prawy kierunkowskaz.

Właśnie w tym momencie oba pojazdy zostają wyprzedzone przez Peugeota 207. Linia w tym miejscu była co prawda wcześniej przerywana, ale kierujący nie wziął pod uwagę, że manewr będzie kontynuował na przejściu dla pieszych, a to bardzo poważne wykroczenie. Ponadto wykonując ten manewr osoba w Peugeocie musiała przekroczyć dozwoloną prędkość.

Policjanci natychmiast ruszyli za Peugeotem i na tym nagranie się kończy. Z informacji jakie przekazała gnieźnieńska policja wynika, że piratem drogowym okazała się 74-latka. Funkcjonariusze z pewnością nie spodziewali się, że do tak niebezpiecznej jazdy zdolna jest seniorka. Nie wiemy natomiast co skłoniło ją do wykonania takiego manewru.

Jaki mandat za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych?

Policjanci w swoim komunikacie wspominają też, że kobieta "dostała wysoki mandat", jednak nie precyzują na jaką dokładnie kwotę. Nietrudno się tego jednak domyślić, ponieważ taryfikator mandatów przewiduje jedną stawkę za takie przewinienie.

Mandat za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych wynosi 1500 zł, ponadto kierowca otrzymuje 15 punktów karnych. Co więcej w przypadku tego wykroczenia działa tak zwana zasada recydywy. Jeśli kierująca popełni je ponownie w ciągu najbliższych dwóch lat, otrzyma podwójny mandat czyli na 3000 zł.

