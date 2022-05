Wypadki Kompletnie pijana potrąciła rowerzystkę z dzieckiem. Zniszczyła też kilka samochodów

Policjanci z kędzierzyńsko-kozielskiej grupy Speed prowadzili działania na drodze krajowej nr 45. Nagle kamery zamontowane w ich pojeździe zarejestrowały niebezpieczny manewr 72-letniego kierowcy osobowego Fiata.

Mężczyzna jadąc w kierunku Opola postanowił wyprzedzić na skrzyżowaniu ciężarówkę z naczepą, niemal doprowadzając do kolizji z innym pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka. Kierowca jadącego w przeciwnym kierunku zespołu pojazdów chcąc uniknąć tragicznego zdarzenia, musiał częściowo zjechać na pobocze.

Na nagraniu wideo można zobaczyć jak niewiele brakowało, żeby doszło do zderzenia.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wyprzedzał na trzeciego. Niemal przypłacił to życiem Policja

Policja apeluje o rozwagę

Funkcjonariusze szybko zatrzymali kierowcę Fiata do kontroli. Za swoją agresywną jazdę senior został ukarany wysokimi mandatami, a na jego konto trafiło 9 punktów karnych.

Ryzykowne wyprzedzanie w nadziei, że w razie czego, inni kierowcy zjadą z drogi, jest wyjątkowo niebezpieczne i bezczelne. Policja zwraca także uwagę, by przed rozpoczęciem wyprzedzania upewnić się, czy nie zbliżamy się do skrzyżowania. Jeśli tak, to wyprzedzania absolutnie nie wolno nam podejmować.

Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

***