Wyprzedzał na czołówkę z radiowozem

Tym razem policjanci z Gliwic wchodzący w skład grupy Speed zatrzymali do kontroli 35-latka, który o mało co nie doprowadził do czołowego zderzenia z radiowozem. Wszystko zarejestrowała policyjna kamera.

Zdjęcie /Policja

Na nagraniu widać jak kierowca Opla Astry wyprzedza na czołówkę z radiowozem i dopiero w ostatniej chwili zjechał na swój pas. Policjanci natychmiast zawrócili i ruszyli za tym samochodem.

Reklama





Piratem drogowym okazał się 35-latek, który w ogóle nie posiadał prawa jazdy. Swoją lekkomyślność tłumaczył pilną koniecznością zrobienia zakupów.

35-latek nie zadbał także o obowiązkowe wyposażenie samochodu, jeżdżąc bez gaśnicy. Kontrola drogowa zakończyła się dla niego mandatem na kwotę 1050 zł.